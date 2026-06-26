ديربي أمستردام | "محترفون ضد هواة" .. "وديات" تونس والجزائر لن تنفع هولندا ضد المغرب

يعيش تقريبًا 77 ألف مواطن من أصول مغربية في العاصمة الهولندية أمستردام، الجالية الأكبر تعدادًا، ما يجعل لقاء المغرب وهولندا المقبل بمثابة الديربي بين البلدين.

قائد الطواحين فيرجيل فان دايك لم يفوت الفرصة عقب المباراة للتعليق على المواجهة وأشار إلى قوة المغرب، ولكن لوجود نقاط ضعف في صفوفهم كما في صفوف فريقه، بينما مدربه رونالد كومان كان مثل صحافة بلاده يدرك مشكلة هولندا: "نعم، سنلعب ضد المغرب في مونتيري ولكن لا أركز مع الحرارة أو قوتهم، ولكن على مشاكل فريقي، لأن حين تتراجع تعطي الخصم الفرصة، يجب أن تلعب المباراة ككل لأن تلك اللحظات من التراجع، سواء في الاستحواذ أو المرتدات تكلفنا الكثير"، اعتراف من المدير الفني بمشاكل الطواحين الواضحة للكل.









هولندا وكأنها كانت تعرف أنها في الطريق لمقابلة المغرب، فلعبت ضد الجزائر وديًا في أمستردام قبل "ودية" تونس في المجموعات، فازت على تونس في الرسمي بسهولة ولكن ضد الجزائر التي تعد مختلفة من أسلوب اللعب وأقل قوة من المغرب ولكن الأقرب من حيث المدرسة عانت هولندا، الفريق صنع ووصل ولكن لم يسجل، وفي نهاية المطاف أنيس حاج موسى خطف الفوز.

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المغرب بقيادة محمد وهبي يرى نفسه مرشحًا للقب بحسب تصريحات المدير الفني نفسه عقب الفوز على هايتي، ونتائجه بالفوز في مباراتين وتعادل مع البرازيل ساعدت على رفع الثقة وتأكيد ارتفاع سقف طموحات الفريق، ومباراة تونس وهولندا درس مفيد لأسود الأطلس للتعرف على نقاط ضعف الطواحين على أنقاض الجارة تونس التي الآن ستكون أمام معركة جديدة من أجل إقناع رينارد بالبقاء وإعادة بناء منتخب يحتاج للكثير ليمتلك حتى أبجديات اللعبة والعودة للمستوى المنتظر كما سبق وحذر نجمه حنبعل قبل شهور ولم يستمع له أحد!



