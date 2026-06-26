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هيثم محمد

ديربي أمستردام | "محترفون ضد هواة" .. "وديات" تونس والجزائر لن تنفع هولندا ضد المغرب

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تونس ضد هولندا
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هولندا
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هولندا ضد المغرب
المغرب

هولندا اكتسحت تونس والآن ستقابل المغرب

حقق منتخب هولندا انتصارًا عريضًا على نظيره التونسي قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف فجر الجمعة، ليضمن صدارة مجموعته في كأس العالم، ويضرب موعدًا مبكرًا للغاية ضد المغرب بدور ال32.

اللقاء الذي سيكون العربي الثالث للطواحين الهولندية في أقل من شهر لم يكن يريده أي من الطرفين بالدور الثاني فقط من المونديال، ومباراة تونس الأخيرة بالمجموعة أعطت بعض المؤشرات لرجال محمد وهبي قبل الصدام المرتقب مع البرتقالي.

  • "محترفون ضد هواة"

    لخص محلل "ESPN" عقب لقاء هولندا وتونس ما حدث بأنه كان مواجهة بين مجموعة من اللاعبين المحترفين ضد مجموعة هواة، في إشارة إلى الفوارق الشاسعة بين المنتخبين: "أعجبني بروبي وكذلك دومفريس، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار حالة الخصم، انظر لحارس تونس ولاعبيهم وردود أفعالهم، هؤلاء هواة والأمر مقزز للمشاهدة".

    مرة أخرى تلقت تونس هدفًا مبكرًا، إلياس سخيري سجل بالخطأ في مرماه عقب فقط ثلاثة دقائق، كما فعل دايتشي كامادا لليابان عقب أربعة، علامة على أن تونس دخلت المباراة دون تركيز كبير، وقد كان، لأن بروبي سجل الثاني بعد مباشرة وحُسمت المباراة وتحولت لما يشبه الودية تحت الأمطار.

    استحواذ هولندا بلغ 70% والأهداف المتوقعة 1.85 وسدد عشرين مرة، كل ذلك وهو تقريبًا لا يلعب بنفس قوته عقب أن حسم أموره مبكرًا بهدفين، كلها علامات تشير لحالة تونس الهزيلة المستمرة منذ الدقائق الأولى ضد السويد بأولى اللقاءات، والتي لم يفلح وصول هيرفي رينارد لعلاجها بالحماسة والخطب الرنانة.



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  • هولندا قوية ولكن

    أظهر المنتخب الهولندي ضد تونس نقاط قوته، الهجوم الكاسح، فهو سجل سجل هدفه العاشر بكأس العالم، ومجددًا نجح في التسجيل عبر الكرات الثابتة مستغلًا قوة مدافعيه في ألعاب الهواء، وهذه المرة الدور كان على بول فان هيكي برأسية متقنة.

    يحسب لرونالد كومان عدم المداورة وتثبيت التشكيل وعدم الخسارة كما فعل يوليان ناجلسمان مع ألمانيا ضد الإكوادور، وإن كانت هولندا لعبت وهي لم تحسم موقعها في المجموعة بعد عكس المانشافت الضامنة للصدارة ولم تؤثر عليها الهزيمة، والتغيير الوحيد لكومان بإشراك ناثان أكي على حساب ميكي فان دي فين كان منطقيًا لأن الأخير يحمل إنذارًا ولم يكن يريد خسارته في موقعة دور ال32.

    عيب واضح لهولندا كومان هو الدفاع السهل ضربه، الفرق الثلاثة بالمجموعة ضد هولندا سجلت، وتونس هذه المرة بعرضية رغم الأطوال الفارعة لفان دايك ورفاقه، واليابان والسويد نججوا بأسلحة الاختراقات السريعة والتسديد أيضًا، ما يثير الشكوك حول كيف سيتعامل مع الصيباري وحكيمي وبراهيم دياز وبقية الكتيبة المغربية، الطرح الذي ركزت عليه تقريبًا كل وسائل الإعلام الهولندية بعد المباراة، ولم تركز على الاحتفاء بصدارة المجموعة.



  • ديربي أمستردام

    يعيش تقريبًا 77 ألف مواطن من أصول مغربية في العاصمة الهولندية أمستردام، الجالية الأكبر تعدادًا، ما يجعل لقاء المغرب وهولندا المقبل بمثابة الديربي بين البلدين.

    قائد الطواحين فيرجيل فان دايك لم يفوت الفرصة عقب المباراة للتعليق على المواجهة وأشار إلى قوة المغرب، ولكن لوجود نقاط ضعف في صفوفهم كما في صفوف فريقه، بينما مدربه رونالد كومان كان مثل صحافة بلاده يدرك مشكلة هولندا: "نعم، سنلعب ضد المغرب في مونتيري ولكن لا أركز مع الحرارة أو قوتهم، ولكن على مشاكل فريقي، لأن حين تتراجع تعطي الخصم الفرصة، يجب أن تلعب المباراة ككل لأن تلك اللحظات من التراجع، سواء في الاستحواذ أو المرتدات تكلفنا الكثير"، اعتراف من المدير الفني بمشاكل الطواحين الواضحة للكل.



    هولندا وكأنها كانت تعرف أنها في الطريق لمقابلة المغرب، فلعبت ضد الجزائر وديًا في أمستردام قبل "ودية" تونس في المجموعات، فازت على تونس في الرسمي بسهولة ولكن ضد الجزائر التي تعد مختلفة من أسلوب اللعب وأقل قوة من المغرب ولكن الأقرب من حيث المدرسة عانت هولندا، الفريق صنع ووصل ولكن لم يسجل، وفي نهاية المطاف أنيس حاج موسى خطف الفوز.

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    المغرب بقيادة محمد وهبي يرى نفسه مرشحًا للقب بحسب تصريحات المدير الفني نفسه عقب الفوز على هايتي، ونتائجه بالفوز في مباراتين وتعادل مع البرازيل ساعدت على رفع الثقة وتأكيد ارتفاع سقف طموحات الفريق، ومباراة تونس وهولندا درس مفيد لأسود الأطلس للتعرف على نقاط ضعف الطواحين على أنقاض الجارة تونس التي الآن ستكون أمام معركة جديدة من أجل إقناع رينارد بالبقاء وإعادة بناء منتخب يحتاج للكثير ليمتلك حتى أبجديات اللعبة والعودة للمستوى المنتظر كما سبق وحذر نجمه حنبعل قبل شهور ولم يستمع له أحد!


كأس العالم
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هولندا
هولندا
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المغرب
المغرب