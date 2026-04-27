"أشعر بحزن شديد" .. نجم هولندا يودع حلم كأس العالم بعد إصابة الرباط الصليبي!

أكد سيمونز الخبر الذي كان يخشاه كل مشجع لتوتنهام؛ حيث كشف عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يؤكد ابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.

وجاءت إصابة سيمونز، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مولينوكس؛ حيث تعرض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لارتجاج في ركبته أثناء التنافس على كرة طائشة مع هوجو بوينو.

وبدا على لاعب الوسط أنه يعاني من ألم شديد، واضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة بعد تلقيه علاج طبي مكثف. ويشكل هذا التشخيص ضربة قاسية لكل من توتنهام، الذي يخوض حاليًا معركة البقاء في الدوري الإنجليزي، والمنتخب الهولندي، حيث سيغيب سيمونز رسميًا عن كأس العالم التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.