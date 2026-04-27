"أشعر بحزن شديد" .. نجم هولندا يودع حلم كأس العالم بعد إصابة الرباط الصليبي!

تلقى المنتخب الهولندي، ضربة موجعة، بإصابة أحد نجومه بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين طاردتهم الإصابات، مع تبقي أقل من شهرين على انطلاق البطولة.

وتعرض تشافي سيمونز، نجم توتنهام هوتسبير، لإصابة خطيرة في الركبة، خلال مباراة السبت ضد وولفرهامبتون، فيما كشفت الفحوصات الطبية، عن أصعب السيناريوهات بالنسبة للنادي والمنتخب الهولندي على حد سواء، ليوجه سيمونز رسالة مؤثرة حول الوضع الذي يعيشه حاليًا، بعد تأكد ضياع حلمه بالمشاركة في المونديال.

  • ضربة قوية للنادي والمنتخب

    أكد سيمونز الخبر الذي كان يخشاه كل مشجع لتوتنهام؛ حيث كشف عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يؤكد ابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.

    وجاءت إصابة سيمونز، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مولينوكس؛ حيث تعرض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لارتجاج في ركبته أثناء التنافس على كرة طائشة مع هوجو بوينو.

    وبدا على لاعب الوسط أنه يعاني من ألم شديد، واضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة بعد تلقيه علاج طبي مكثف. ويشكل هذا التشخيص ضربة قاسية لكل من توتنهام، الذي يخوض حاليًا معركة البقاء في الدوري الإنجليزي، والمنتخب الهولندي، حيث سيغيب سيمونز رسميًا عن كأس العالم التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • رسالة مؤثرة إلى المشجعين

    وقد توجه سيمونز إلى "إنستجرام" للتعبير عن ألمه، ولم يخفِ مدى حزنه. وكتب: "يقولون إن الحياة قد تكون قاسية، واليوم أشعر بذلك بالفعل. لقد انتهى موسمي بشكل مفاجئ، وأنا أحاول فقط استيعاب الأمر. بصراحة، أنا حزين للغاية. لا شيء من هذا يبدو منطقيًا. كل ما أردت فعله هو القتال من أجل فريقي والآن تم انتزاع هذه القدرة مني... إلى جانب كأس العالم".

    وتابع لاعب باريس سان جيرمان السابق معربًا عن حزنه لفقدان فرصة قيادة منتخب بلاده على أكبر مسرح. "تمثيل بلدي هذا الصيف... ذهب للتو. سيستغرق الأمر وقتًا لأتصالح مع هذا الأمر، لكنني سأستمر في أن أكون أفضل زميل في الفريق. لا أشك في أننا معًا سنفوز في هذه المعركة. سأسير في هذا الطريق الآن، مسترشداً بالإيمان، بالقوة، بالمرونة، بالثقة، بينما أعد الأيام حتى أعود إلى الملاعب. تحلوا بالصبر معي."


  • لا مكان جديد في مستشفى توتنهام

    سيمونز هو أحدث اسم يضاف إلى قائمة الإصابات التي تحولت إلى كابوس حقيقي لتوتنهام؛ فالخيارات محدودة للغاية، حيث سيغيب الركيزة الدفاعية كريستيان روميرو أيضًا لمدة شهرين بسبب إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي.

    وفي جانب آخر، لا يزال ويلسون أودوبيرت غائبًا لفترة طويلة بسبب مشكلة في ركبته، في حين لم يشارك ديان كولوسيفسكي على الإطلاق هذا الموسم بسبب مشاكل لياقية مستمرة.

    علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون المدافع المخضرم بن ديفيز قد خاض آخر مباراة له مع النادي، حيث ينتهي عقده بينما يتعافى من كسر في الكاحل. مع وصول غرفة العلاج في هوتسبير واي إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، يواجه الطاقم الطبي للنادي سباقًا مع الزمن لإعادة أي لاعب من اللاعبين الكبار إلى الملعب للمساعدة في المعركة اليائسة ضد الهبوط.

    كابوس هبوط توتنهام

    يحتل فريق شمال لندن حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع بقاء أربع مباريات فقط على نهاية الموسم. وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان، يواجه الفريق سلسلة مباريات صعبة أمام أستون فيلا وليدز يونايتد وتشيلسي وإيفرتون، في محاولة لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 1992. وتأتي خسارة سيمونز في أسوأ وقت ممكن لتوتنهام. ومع غياب سيمونز الآن، ازدادت الضغوط على بقية أعضاء الفريق. وقد عاد جيمس ماديسون إلى مقاعد البدلاء مؤخرًا، لكنه لا يزال يفتقر إلى اللياقة البدنية المطلوبة للعب أساسيًا.

