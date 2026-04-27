"أشعر بحزن شديد" .. نجم هولندا يودع حلم كأس العالم بعد إصابة الرباط الصليبي!

تلقى المنتخب الهولندي، ضربة موجعة، بإصابة أحد نجومه بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين طاردتهم الإصابات، مع تبقي أقل من شهرين على انطلاق البطولة.
وتعرض تشافي سيمونز، نجم توتنهام هوتسبير، لإصابة خطيرة في الركبة، خلال مباراة السبت ضد وولفرهامبتون، فيما كشفت الفحوصات الطبية، عن أصعب السيناريوهات بالنسبة للنادي والمنتخب الهولندي على حد سواء، ليوجه سيمونز رسالة مؤثرة حول الوضع الذي يعيشه حاليًا، بعد تأكد ضياع حلمه بالمشاركة في المونديال.