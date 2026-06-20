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محمود خالد

هولندا والسويد | مفاجأة كومان الذي وضع تين هاج بين نارين .. وثنائي ليفربول بين السماء والأرض!

فقرات ومقالات
هولندا
السويد
كأس العالم
أليكسندر إيساك
كودي جاكبو
بريان بروبي
كريسينسيو سامرفيل

هولندا تحقق الانتصار الأول في كأس العالم 2026..

مسلسل النتائج الكبرى يتواصل في كأس العالم 2026، وها هو منتخب هولندا يسحق السويد بنتيجة (5-1)، في معقل إن آر جي، في هيوستن، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وجاءت خماسية هولندا عن طريق بريان بروبي (هدفين)، كودي جاكبو (هدفين)، كريسينسيو سامرفيل، في الدقائق 5 و17 و47 و54 و89، بينما وقع أنتوني إيلانجا على هدف السويد في الدقيقة 59.

وبتحقيقه رقم تاريخي، بعدم الخسارة في 14 مباراة متتالية في كأس العالم، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط، ليتربع في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط، في الوصافة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة هولندا والسويد في كأس العالم..

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مولد نجم جديد .. حل هولندا الذي يضع تين هاج بين نارين!

    بريان بروبي، مهاجم سندرلاند، مفاجأة رونالد كومان، أمام السويد، حيث قرر المدرب أن يمنحه فرصة اللعب كأساسي لأول مرة في كأس العالم.

    هدفان في 12 دقيقة، كتب بهما صاحب الـ24 عامًا، التاريخ مع منتخب هولندا، سواءً على مستوى الأرقام أو الحلول التكتيكية.

    * سجل بريان بروبي لأول مرة في مشواره بكأس العالم.

    * وقع بروبي على الهدفين رقم 99 و100 في تاريخ هولندا، لتصبح ثامن منتخب يطرق أبواب المئوية في المونديال.

    * أصبح بروبي صاحب رابع أسرع هدف لمنتخب هولندا في تاريخ كأس العالم، بعد 4 دقائق و58 ثانية، والأسرع منذ هدف روبن فان بيرسي ضد البرازيل في 2014.

    وبخلاف الأرقام المميزة التي سجلها مهاجم سندرلاند، فإن بروبي قدم حلًا تكتيكيًا لأزمة هولندا، في إهدار المهاجمين للفرص، وخاصة دونيل مالين، الذي كان شاهدًا على تألق بروبي، في الوقت الذي أهدر فيه نجم روما، بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 40.

    مباراة السويد قدمت لنا مهاجمًا عُرف ببنيته القوية وقدرته على الاختراق واستغلال الفرص بجدارة، ما يجعل التوقعات تتجه نحو بقاء مالين على مقاعد البدلاء.

    الطريف في الأمر، أن تألق بروبي قد يجعل المدرب إريك تين هاج، بين نارين، بين مؤازرة منتخب بلاده، ورؤية تألق اللاعب الذي رفض عرض تقدم به تين هاج شخصيًا، من أجل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، كما تحدث اللاعب ذاته، في 2024، حينما قال إن تين هاج تواصل معه هاتفيًا لإقناعه بالرحيل إلى اليونايتد، ولكن رده كان واضحًا، أريد العودة إلى أياكس.

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  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دومفريس وسامرفيل .. لا خوف على جبهة هولندا

    من الأسئلة التي بادرت إلى ذهني، بعد مشاهدة تشكيل هولندا، لماذا قرر كومان إبقاء سامرفيل على مقاعد البدلاء، رغم تألقه في مباراة اليابان، والدفع بمالين على الطرف الأيمن، مع تواجد بروبي كرأس حربة.

    وجود سامرفيل يعد أمرًا ضروريًا في تشكيل هولندا، لسببين؛ إمكانية التراجع للتغطية الدفاعية، عند تقدم دينزل دومفريس، وإمكانية التوغل السريع وتقديم الزيادة العددية في العمق الهجومي.

    ومع نزوله مع بداية الشوط الثاني، أثبت سامرفيل، بأنه العنصر المميز في الطرف الأيمن، رغم أن مركزه الأساسي مع وست هام، هو الجناح الأيسر، إلا أن تواجده مع كودي جاكبو، يصنع الخطورة المطلوبة للأطراف الهولندية، فيما زاد اللاعب من الشعر بيتًا، بعمل "بري أسيست"، إلى دومفريس، في لقطة الهدف الثالث، وسجل بنفسه الهدف الخامس.

    دومفريس في لقاء اليوم، كان أفضل كثيرًا، من مباراة اليابان، حيث صنع تمريرتين حاسمتين، إلا أنه ربما تواجد سامرفيل، سيؤكد أن هولندا قادرة على صنع جبهة قوية من الناحية اليمنى.

  • ayariGetty Images

    سلاح الترطيب .. وتذكروا العياري جيدًا

    من يرى نتيجة المباراة دون مشاهدتها، يظن أنها سارت في طرف واحد، بينما الحقيقة أن النتيجة لا تعكس سير اللقاء، فالمنتخب السويدي الذي سجل واحدة من أغرب سيناريوهات التأهل - من بعيد - إلى كأس العالم 2026، أثبت بأن خماسيته في المباراة الأولى، لم يكن سببها فقط هو أخطاء نسور قرطاج.

    لعل خطأ السويد الذي قاد للهدفين المبكرين، هو الاعتماد على ثلاثي دفاع، الذين لم يتمكن من مجاراة الأطراف، والكرات العرضية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن المنتخب الأصفر، أهدر العديد من الفرص التي كشفت النقاب عن تألق الحارس فيربروخن.

    ومن أبرز ما ميّز المنتخب السويدي، هو استغلال فترة استراحة الترطيب، في كل شوط، من أجل ترتيب أوراقه، كما شاهدنا في التحول الجذري لأداء السويد الذي انتقل لخطة 4-4-2، وبادر بالهجوم على هولندا، وكذلك في الشوط الثاني، خاصة مع نزول إيلانجا، الذي ساهم بسراعاته في حفظ ماء وجه السويديين.

    لنتحدث أيضًا، عن ياسين العياري، صاحب الأصول التونسية، الذي وقع على هدفين في شباك تونس، بالجولة الأولى، والذي - رغم معاناته مع الالتحامات البدنية أمام هولندا - إلا أنه أثبت بأنه قادر على إضفاء الخطورة في العمق، بتحركاته بين الخطوط، وجرأته في تهديد المرمى، كما كاد أن يفعل في الدقيقة 41.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ثنائي ليفربول وجهان لعملة واحدة

    كلاهما يلعبان في ليفربول، ولكن الفارق واضح، بين كودي جاكبو، الذي يعد أبرز مكاسب الليلة في هولندا، وألكسندر إيساك، الذي عانى مع السويد.

    ألكسندر إيساك الذي غاب طويلًا عن مباريات ليفربول للإصابة، كان الأكثر فعالية بين لاعبي السويد، بانتشاره في منطقة هولندا، سواءً في العمق أو الأطراف، إلا أنه عانى من صعوبة الترابط بين الخطوط، فضلًا عن الحاجز الدفاعي الهولندي، الذي أجبره على تسديد كرة واحدة لما بين الخشبات الثلاث.

    أما عن كودي جاكبو، فإن جناح ليفربول، كان مثالًا حيًا لدرس خطورة الهولنديين من الأطراف، فرغم أن عدد لمساته للكرة لا تزيد كثيرًا عن إيساك، إلا أنه تمكن من تسديد 5 كرات، منها أربعة على المرمى، وواحدة تم قطعها.

    كلاهما ساهم في المباراة، إيساك صنع تمريرة حاسمة، وجاكبو سجل هدفين وصنع واحدة، ولكن شتان الفارق بين وضع الثنائي في اللقاء.


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