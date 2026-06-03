سقوط تاريخي لهولندا لكنه خادع .. النسخة الأسوأ من الجزائر تظهر قبل كأس العالم 2026 ومحارب وحيد حفظ ماء وجهها

فوز كبير تاريخيًا ومعنويًا، حققه المنتخب الجزائري على أرض نظيره الهولندي بهدف نظيف، في إطار الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد سجله البديل أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، معتمدًا على مهارته الفردية.

وبحكم أن هذه مجرد مباراة ودية، فمؤكد أن التقييم لن يكون صائبًا 100% قبل المونديال، لكن يمكننا أن نخرج منها ببعض اللمحات التي يمكن أن نُسقطها على الحدث العالمي، أهمها أنه مجرد انتصار خادع للجزائر، مفيد معنويًا ليس أكثر..