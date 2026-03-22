Goal.com
مباشر
Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie A
Simone Gervasio

ترجمه

هوجلوند ضد ييري مينا: «إنه لا يلعب كرة القدم، فالحكام يسمحون له بفعل أي شيء». من قرص الحلمة إلى الحوادث السابقة، ماذا حدث

خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بين مهاجم نابولي ومدافع كالياري: السبب.

شن راسموس هوجلوند هجوماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ييري مينا. واتهم مهاجم نابولي مدافع كالياري بعدمالروح الرياضية عقب المباراة الأخيرة بين الفريقين، التي فاز بها نابولي خارج أرضه. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه الجدل حول اللاعب الكولومبي، الذي ليس غريباً عن التصرفات التي تقترب من حدود المخالفة داخل الملعب.


"ييري مينا لا يلعب كرة القدم. يواصل الحكام السماح له بفعل أي شيء. ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل". هذه هي الاتهامات التي وجهها الدنماركي في رد على منشور على إنستغرام.

  • وقد أرفق مع الشكوى بعض الصور التي تلتقط لحظة محددة من مباراة كالياري ونابولي، في الدقيقة 78 تقريبًا، عندما ارتكب المدافع الصارم للفريق السرديني تصرفًا يستحق الإدانة بكل تأكيد. أثناء محاولته التخلص من المراقبة، تم إيقاف لاعب أتالانتا ومانشستر يونايتد السابق بقرصة في الحلمتين، وهو حادث سبق أن وقع في الماضي – دائمًا مع مينا – ولم يلاحظه الحكم ولا تقنية الفيديو المساعد (VAR). حاول هوجلوند على الفور إثبات وجهة نظره ورفع قميصه ليُظهر للحكم مارياني ما تعرض له، لكن هذا الأخير طلب منه مواصلة اللعب.


    كما ذكرنا، اتُهم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، وهو من كالياري، مراراً وتكراراً بمثل هذه السلوكيات. فقد شوهد وهو يقوم بمجموعة واسعة من الإيماءات غير اللائقة والاتصالات المحظورة: من الدفع إلى اللكم بالمرفق، ومن الدوس إلى الكلام البذيء ضد مختلف المهاجمين في الدوري الإيطالي. بعد أوسيمهن وموراتا ودوروسينمي، أصبحت القائمة الآن أطول وتشمل هوجلوند أيضاً.

الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
كالياري crest
كالياري
كالياري
الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان