هوجة رحيل الكبار مستمرة.. ليفربول يؤجل تجديد عقد أليسون!

يجد ليفربول نفسه في موقف مألوف من عدم اليقين مع اقتراب أحد أبرز نجومه من نهاية عهده مع النادي. فقد دخل أليسون رسمياً العام الأخير من عقده. ومع اقتراب الحارس البرازيلي من بلوغ الرابعة والثلاثين في أكتوبر، يتعين على إدارة أنفيلد أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بحارسها الأول على المدى الطويل أم ستبدأ مرحلة انتقالية نحو حقبة أصغر سناً في حراسة المرمى. ويتقاضى الحارس حالياً أجراً أسبوعياً يُقال إنه يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في قائمة النادي، وهو ما يعكس مكانته كأحد أفضل الحراس في العالم.

وقدّم الصحفي الموثوق جيمس بيرس تحديثاً مقلقاً للجماهير التي تأمل في حسم سريع لهذا الوضع. وخلال حديثه في بودكاست Walk On التابع لموقع The Athletic، أوضح بيرس أنه لم يحدث أي تقدم بشأن عقد جديد، إذ يبدو أن جميع الأطراف راضون عن الانتظار. وقال الصحفي: «هل سيظل موجوداً في الموسم المقبل؟ لا نعرف ذلك في الوقت الحالي. مما قيل لي، فإن الأمر ما زال مبكراً جداً بالنسبة لجميع الأطراف. لم تجرِ تلك المحادثات بعد».