"هواية الأخصائيين النفسيين غير العاملين في مناصب رسمية!" جوليان ناجلسمان يدافع عن قراره المفاجئ بشأن التغييرات

على عكس حالة وولتماد ونيوكاسل، فإن كل ما يلمسه أونداف بأي جزء من جسده في نادي شتوتغارت يتحول حالياً إلى ذهب بشكل شبه تلقائي. ويخوض اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أفضل موسم في مسيرته حتى الآن، حيث سجل حتى الآن 23 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة في 38 مباراة رسمية.
ومع ذلك، بعد المقابلة التي أجراها ناجلسمان مع مجلة "كيكر" في أوائل مارس والتي أثارت الكثير من الجدل، كانت هناك تكهنات بأن أونداف قد لا يلعب أي دور في خطط المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم على الرغم من كل شيء.
وقد تغذت هذه التكهنات بمقابلة أجراها أونداف بعد ذلك بوقت قصير، عندما قال إن ناجلسمان لا يحتاج إلى الاتصال به في الوقت الحالي. وقد نفى مدرب المنتخب الألماني على الفور أي شائعات حول وجود علاقة متوترة مع أونداف في سياق اختيار تشكيلة المنتخب. وقال إن "كل شيء على ما يرام".
ولن تكون العلاقة على ما يرام إلا إذا منح ناجلسمان أونداف الفرصة التي يستحقها في المنتخب الوطني يوم الثلاثاء المقبل ضد غانا ليثبت نفسه مرة أخرى. لكن ناجلسمان لم يرد أن يعد بأن نجم شتوتغارت قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية.
"لم نقرر ذلك بعد. علينا أن نرى كيف سيخرج الجميع من المباراة، وما إذا كانوا جميعًا بصحة جيدة"، قال ناجلسمان بشكل مراوغ.