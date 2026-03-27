"هواية الأخصائيين النفسيين غير العاملين في مناصب رسمية!" جوليان ناجلسمان يدافع عن قراره المفاجئ بشأن التغييرات

لماذا استبدل «فولتماد» وليس «أونداف» الذي يمر حالياً بأفضل مستوياته، في الدقيقة 63 بدلاً من «كاي هافرتز»؟ حسناً: أولاً، كانت المباراة «شديدة الحدة»، ولم يتمكن «أونداف» فيها بالضرورة من إظهار «مواهبه العديدة، خاصةً عندما تكون الكرة في حوزته».

ثانياً، وكان هذا على ما يبدو النقطة الأكثر حسماً، أراد ناجلسمان بوضوح أن يعيد بناء الثقة المتزعزعة للاعب الإنجليزي من خلال منحه بعض الوقت للعب في منتخب ألمانيا.

يمر وولتميد بمرحلة صعبة في نيوكاسل يونايتد بعد بداية حلمية سجل فيها أربعة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري، حيث يضطر في كثير من الأحيان للعب في موقع أعمق بكثير ولا يستطيع أداء دوره المفضل في مركز الهجوم. وقد انتقد ناجلسمان هذا الأمر بالفعل في مؤتمر صحفي ولم يستطع كبح نفسه عن توجيه انتقاد غير مباشر لزميله المدرب إيدي هاو.

"أستطيع أن أعدكم بأنه لن يكون بعيداً عن المرمى بمسافة 80 متراً معنا"، قال ناجلسمان، مشيراً مساء الجمعة إلى معدل التسجيل القوي لولتميد مع المنتخب الوطني (4 أهداف في 9 مباريات).