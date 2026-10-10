"لن أتحول لموظف" .. رد صادم من نجم إنتر على إمكانية انتقاله للسعودية!

اللاعب بدأ مسيرته مع نادي بيونيك الأرميني، قبل الانضمام لشباب ساو باولو، وعاد إلى بلاده من جديد ثم تحول إلى أوكرانيا، ثم غادر البلاد نحو بوروسيا دورتموند في 2013.
وصنع مخيتاريان اسمه مع الفريق الألماني في البوندسليجا، مما لفت أنظار مانشستر يونايتد ليتعاقد معه مقابل 42 مليون يورو في 2016، ثم انضم لآرسنال بعدها بعامين.
الأرميني كان مميزًا في بداية مشواره مع المدفعجية، ولكن مستواه انخفض بالتدريج، ليتجه إلى الدوري الإيطالي لإعادة اكتشاف نفسه من جديد، لينضم لروما على سبيل الإعارة قبل الانتقال للفريق بشكل نهائي في 2020 بالمجان.
رحلة مخيتاريان لم تتوقف في إيطاليا، حيث انتقل لإنتر في 2022، ولعب معه 189 مواجهة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 21، وحصل معه على الدوري الإيطالي مرتين ونفس الأمر لكأس إيطاليا والسوبر المحلي.