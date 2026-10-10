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علي سمير

"لن أتحول لموظف" .. رد صادم من نجم إنتر على إمكانية انتقاله للسعودية!

هنريك مخيتاريان
إنتر
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مقالات رأي
الدوري الأمريكي للشباب
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي

لاعب الفريق الإيطالي يرفض مناقشة خططه المستقبلية

كشف اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان، عن موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، في حالة استقراره على الرحيل عن صفوف نادي إنتر الإيطالي.

عقد صاحب الـ37 سنة مع إنتر ينتهي في يونيو 2027، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية استمراره مع الفريق الإيطالي من عدمها، مما يترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات.

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  • ماذا قال مخيتاريان؟

    اللاعب المخضرم قال في مقابلة مع التلفزيون الأرميني:"لا يمكنني قول أي شيء في الوقت الحالي، لأنه في سني، من الصعب الحديث عن أي خطط مستقبلية تخص مسيرتي".

    وأضاف:"أفضل التفكير عن ما سيحدث غدًا فقط، من غير السهل وضع أي أهداف بعيدة أو التدرب مثل زملائي الصغار في الفريق، أحاول بذل أقصى ما بوسعي للاستمتاع بمشواري بأقصى شكل ممكن".


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    هل ينتقل إلى السعودية؟

    اللاعب الأرميني قال عن هذه الإمكانية:"لن أنتقل إلى أي من السعودية أو أمريكا أو أرمينيا، لأن الأموال ليست أولوية بالنسبة لي، ولم تكن كذلك طوال مشواري الكروي".

    وأوضح:"أهم شيء بالنسبة لي الآن، هو الاستيقاظ في كل صباح وأنا أشعر بتحفز وحماس تجاه النزول إلى أرض الملعب في كل سبت او أحد أو ثلاثاء".

    واستكمل:"لا أريد الاستيقاظ وأنا أفكر في الأمر كمجرد وظيفة، لأنه عندما يزول الأدرينالين سأتحول إلى مجرد موظف".



  • نظرة على مسيرة مخيتاريان

    اللاعب بدأ مسيرته مع نادي بيونيك الأرميني، قبل الانضمام لشباب ساو باولو، وعاد إلى بلاده من جديد ثم تحول إلى أوكرانيا، ثم غادر البلاد نحو بوروسيا دورتموند في 2013.

    وصنع مخيتاريان اسمه مع الفريق الألماني في البوندسليجا، مما لفت أنظار مانشستر يونايتد ليتعاقد معه مقابل 42 مليون يورو في 2016، ثم انضم لآرسنال بعدها بعامين.

    الأرميني كان مميزًا في بداية مشواره مع المدفعجية، ولكن مستواه انخفض بالتدريج، ليتجه إلى الدوري الإيطالي لإعادة اكتشاف نفسه من جديد، لينضم لروما على سبيل الإعارة قبل الانتقال للفريق بشكل نهائي في 2020 بالمجان.

    رحلة مخيتاريان لم تتوقف في إيطاليا، حيث انتقل لإنتر في 2022، ولعب معه 189 مواجهة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 21، وحصل معه على الدوري الإيطالي مرتين ونفس الأمر لكأس إيطاليا والسوبر المحلي.



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    ما هو القادم لإنتر؟

    إنتر يلعب مساء اليوم السبت، ضد بارما في جولة جديدة من الدوري الإيطالي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، قبل ملاقاة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.

    ويحتل إنتر حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ13 نقطة بفارق الأهداف عن روما المتصدر، بينما لم يلعب مخيتاريان سوى مباراة واحدة فقط بالبطولة، حيث ظهر لـ62 دقيقة أمام أودينيزي، ولعب ضد ريال مدريد 7 دقائق في الخسارة 2/1 بدوري الأبطال.






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