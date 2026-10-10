فيديو | ألونسو يتغنى بـ"المايسترو" هندرسون.. ويكشف سر هدفه الخرافي!

شهد ألونسو أداءً كلاسيكيًا من أحدث صفقاته حيث دك تشيلسي شباك بورنموث في ملعب ستامفورد بريدج، ليخطف هندرسون الأضواء في ظهوره الأول على ملعبه. وبعد انضمامه إلى تشيلسي هذا الصيف في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن برينتفورد إثر فسخ عقده بالتراضي، وقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 36 عامًا عقدًا لمدة عامين مع "البلوز"، ولم يحتج سوى لأقل من دقيقتين ليترك بصمته، حيث سجل هدفًا من متابعة بعد تبادل رائع للكرة مع كول بالمر. وفي وقت لاحق من المباراة، توج هندرسون أداءه الاستثنائي بتسجيل الهدف الخامس من ركلة حرة رائعة.

وفي حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" (BBC MOTD) بعد صافرة النهاية، سارع ألونسو إلى الإشادة بأخلاقيات العمل التي يتمتع بها النجم الإنجليزي والتنوع الذي يضيفه للترسانة الهجومية للبلوز. وأوضح المدرب الإسباني عند سؤاله عن اللمسة التهديفية للاعب خط الوسط: "لقد كان يستغل فترة التوقف الدولي للتدرب على تسديد الركلات الحرة".

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح هندرسون (بعمر 36 عامًا و115 يومًا) أكبر لاعب في تاريخ تشيلسي يساهم بشكل مباشر في ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز – بتسجيله هدفين وتقديم تمريرة حاسمة – بالإضافة إلى كونه أكبر لاعب من أي فريق يحقق هذا الإنجاز منذ كريستيانو رونالدو ضد نورويتش في أبريل 2022 في سن السابعة والثلاثين.