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علي رفعت

هنا يستعيد ترينكاو ذكريات برشلونة: الأنوار أحرجهم وبوسيتش معذور رغم الأخطاء.. وسبيرتسيان تعويض أكثر حسمًا للأهلي من محرز ولكن!

فقرات ومقالات
إدوارد سبيرتسيان
فرانشيسكو ترينكاو
M. Pusic

بين عناد القائم وإهدار الفرص السهلة، نجا الأهلي من فخ الأنوار في ليلة تألق فيها إدوارد سبيرتسيان بصناعة وتسجيل، ليعوض رحيل رياض محرز بأرقام حاسمة، بينما أعاد فرانسيسكو ترينكاو ذكريات الماضي مع برشلونة في ليلة كشفت حاجة المدرب مارينو بوسيتش للمزيد من الوقت لضبط إيقاع الفريق.

حجز النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوز صعب ومحفوف بالمخاطر على مضيفه نادي الأنوار بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

افتتح الوافد الجديد إدوارد سبيرتسيان أهداف اللقاء في الدقيقة الحادية والستين بعد تمريرة من فراس البريكان، قبل أن يعود النجم الأرميني نفسه ليصنع الهدف الثاني للبديل ويندرسون جالينو في الدقيقة التاسعة والثمانين. 

وفي الوقت بدل الضائع، قلص أصحاب الأرض الفارق بهدف متأخر سجله رضا بن سايح في الدقيقة الثانية والتسعين، لتنتهي المواجهة بعبور أهلاوي معقد أثار الكثير من التساؤلات الفنية.


  • صمود أصحاب الأرض وإحراج البطل في اللحظات الأخيرة

    دخل نادي الأنوار اللقاء دون أي ضغوط، ونجح بتنظيمه الدفاعي المدمج في فرض التعادل السلبي طوال مجريات الشوط الأول، مغلقًا كل المنافذ نحو مرماه وتاركًا نجوم الأهلي يهدرون تلك الفرص التي مرت.

    لم يكتفِ أصحاب الأرض بالصمود الدفاعي فقط، بل نجحوا في إحراج المنظومة الدفاعية للأهلي خلال الشوط الثاني عبر هجمات مرتدة سريعة شكلت خطورة بالغة.

    تجلى هذا الإحراج بوضوح بعد تسجيل الأنوار لهدف تقليص الفارق، حيث اندفع الفريق بشجاعة وكاد أن يقتنص هدف التعادل القاتل عبر فرصة سانحة للتسجيل مباشرة بعد هدفه الأول، مستغلًا ارتباك الخط الخلفي للأهلي وسوء التمركز ليعيش جمهور الراقي دقائق عصيبة حبست الأنفاس حتى صافرة النهاية.


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    سبيرتسيان بين عناد القائم وحتمية التعويض

    واجه إدوارد سبيرتسيان سوء طالع غريب بعد أن حرمه إطار المرمى من زيارة الشباك في مناسبتين خلال الشوط الأول، لكن القدر كافأ إصراره الكبير في الشوط الثاني بهدف افتتاحي رائع وتمريرة حاسمة صنعت الفارق. 

    يثبت اللاعب الأرميني تدريجيًا أنه خيار أكثر فاعلية وحسمًا من النجم الجزائري الراحل رياض محرز، فالأرقام لا تكذب أبدًا، حيث ساهم سبيرتسيان في 100% من أهداف الأهلي الثلاثة المسجلة هذا الموسم حتى الآن، بتسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر، مما يجعله المحرك الهجومي الأول للفريق، ولكن الرهان الحقيقي يكمن في استمرارية هذا التوهج أمام المنافسين الأقوى في المواعيد الكبرى.


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    عذر بوسيتش المنطقي في وجه الأخطاء التكتيكية

    ظهرت في أداء الأهلي عيوب تكتيكية واضحة، تمثلت في بطء التحول الدفاعي وغياب التجانس التام بين خطوط الفريق، إلى جانب المساحات المتروكة خلف الأظهرة. 

    ورغم هذه الأخطاء التي كادت تكلف الفريق توديع البطولة مبكرًا، يظل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش معذورًا إلى حد بعيد. 

    لقد تسلم الرجل دفة القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم بأيام معدودة خلفًا للألماني ماتياس يايسله، ويحتاج بطبيعة الحال إلى خوض عدد كافٍ من المباريات الرسمية وتكثيف الحصص التدريبية لغرس أفكاره الهجومية وتطبيق منظومة الضغط العكسي، مما يجعل تحقيق الانتصارات في هذه المرحلة الانتقالية هو المكسب الأهم بصرف النظر عن جماليات الأداء.


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    ترينكاو يعيد ذكريات برشلونة وإهدار الفرص

    قدم الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لمحات مهارية مميزة على الطرف الأيمن، لكنه أعاد إلى أذهان المتابعين ذكريات فترته غير الموفقة مع نادي برشلونة الإسباني، وتحديدًا في معضلة الفعالية أمام المرمى.

    أهدر ترينكاو فرصة تهديف محققة لا تضيع والشباك شبه خالية عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، في وقت كان فيه الأهلي في أمس الحاجة لافتتاح التسجيل وفك التكتل الدفاعي المعقد للخصم. 

    هذه الرعونة أمام المرمى أثارت استياء الجماهير، وأكدت أن اللاعب البرتغالي بحاجة إلى مزيد من التركيز لترجمة تفوقه المهاري والسعر العالي لصفقته إلى أهداف حاسمة.


  • بيت القصيد

    خرج الأهلي من معقل الأنوار ببطاقة العبور الثمينة وبدرس تكتيكي بالغ الأهمية، فالإمكانيات الفردية للوافدين الجدد كسبيرتسيان تنقذ الموقف مؤقتًا، لكنها لن تكون كافية وحدها في قادم المواعيد. 

    يحتاج بوسيتش لعمل مضاعف لتصحيح المسار الدفاعي وضبط الفاعلية الهجومية للأطراف، بينما يدق صمود أندية الدرجات الأدنى ناقوس الخطر مبكرًا، مؤكدًا أن طريق المنافسة على الألقاب هذا الموسم لن يكون مفروشًا بالورود، وأن بوسيتش عليه عبء كبير للغاية لتعويض رحيل ماتياس يايسله.