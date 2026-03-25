بشكل عام، هناك اتجاه في اللغة الألمانية نحو إدخال المزيد والمزيد من الكلمات الإنجليزية. وقد أصبح لهذا المزيج الناتج اسم خاص به: «الدنغليش» (بالمناسبة، يتحدث جمال موسيالا هذه اللغة بطلاقة). وفي هذا السياق، كان من المنعش حقًا أن يخلط ماكس إيبرل مؤخرًا، على سبيل الاستثناء، لغة أخرى في تصريحاته: اللاتينية المزيفة.
هناك قلق كبير يساور نادي بايرن ميونيخ: ماكس إيبرل وفينسنت كومباني لا يقولان سوى نصف الحقيقة
بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان على المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن يقدم نظرة عامة على المرحلة الأخيرة من الموسم. فهل الفرص أفضل الآن أمام ريال مدريد مقارنةً بالعام الماضي، عندما خسر ميونيخ أمام إنتر ميلان؟
وأكد إيبرل أنه "يجب أولاً انتظار فترة توقف المباريات الدولية في مارس" لإجراء تقييم نهائي. في الموسم الماضي، كان كل شيء على ما يرام في البداية، قبل أن تصبح هذه الفترة "نقطة التحول" التي حسمت مصير طموحات ميونيخ الكبيرة. تعرض دايوت أوبامكانو (إصابة في الغضروف) وألفونسو ديفيز (تمزق في الرباط الصليبي وإصابة في الغضروف) لإصابات خطيرة أثناء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية، مما أدى إلى غيابهما عن بقية الموسم.
ماكس إيبرل: "هذا ما كلفنا الخسارة أمام إنتر ميلان"
قال إيبرل: "لقد كان ذلك مؤلماً للغاية بالنسبة لنا في ذلك الوقت". "فترة التوقف الأخيرة في مارس بسبب المباريات الدولية كانت بمثابة الضربة القاضية لنا في مباراة إنتر ميلان". على الرغم من أن لقب الدوري لم يعد بعيدًا عن متناول فريق ميونيخ، إلا أنهم خسروا في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2 و2-2 أمام الفريق الذي وصل لاحقًا إلى النهائي (وكانوا قد خرجوا بالفعل من كأس ألمانيا). ملاحظة جانبية: أدت الإصابات المتكررة في ذلك الوقت إلى انضمام لينارت كارل إلى التشكيلة الاحترافية لأول مرة، ثم احتفل بظهوره الأول في كأس العالم للأندية.
لكن إلقاء اللوم على المنتخبات الوطنية وحدها في الخروج من دوري أبطال أوروبا هو فرضية جريئة. فالحقيقة هي أنه إلى جانب أوبامكانو وديفيز، غاب العديد من اللاعبين المهمين الآخرين، الذين أصيبوا جميعًا في ميونيخ. كان مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية)، وكينغسلي كومان (التهاب في القدم)، وألكسندر بافلوفيتش (حمى الغدد اللمفاوية) غائبين بالفعل قبل فترة المباريات الدولية. بعد ذلك بوقت قصير، أصيب جمال موسيالا (تمزق في الأربطة العضلية) وهيروكي إيتو (كسر في عظم مشط القدم) أثناء مشاركتهما مع بايرن ميونيخ.
في هذا الصدد، فإن نظرة فينسنت كومباني إلى الوراء تثير الدهشة. في المؤتمر الصحفي الذي سبق الفوز 4-0 على يونيون برلين، سُئل عن نظرية "كاسوس كناكوس" التي طرحها إيبرل. تذكر كومباني كيف كان قد صافح المدير الرياضي كريستوف فرويند وفرح معه العام الماضي قبل فترة المباريات الدولية في مارس: "رائع، الجميع لائقون! الآن يمكننا أن نأخذ أسبوع راحة ثم نبدأ بشكل جدي!" في الواقع، كان ثلاثة لاعبين مهمين، هم نوير وكومان وبافلوفيتش، غائبين منذ أسابيع في ذلك الوقت.
أصيب أوبامكانو وديفيز في ظروف غامضة
وغني عن القول إن إصابات أوبامكانو وديفيز زادت من قلق نادي ميونيخ - لا سيما وأن ظروف حدوثهما أثارت تساؤلات كبيرة. فقد لعب أوبامكانو مع المنتخب الفرنسي لمدة 120 دقيقة كاملة في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري الأمم ضد كرواتيا، قبل أن يتم تشخيص إصابته بتمزق في الغضروف.
كان ديفيز يعاني من مشاكل عضلية حتى قبل مشاركته مع كندا. بعد استبداله بسبب الإصابة، عاد إلى ميونيخ دون تشخيص دقيق، حيث تم في النهاية تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي وتلف في الغضروف. وهدد نادي بايرن ميونيخ الاتحاد الكندي برفع دعوى قضائية بسبب هذه الأحداث، مما أثار ضجة إعلامية كبيرة. لكن الأمور سرعان ما هدأت بعد ذلك. قال فرانز شيمير، مساعد مدرب كندا آنذاك، مؤخرًا في مقابلة مع SPOX: "اتضح بسرعة كبيرة أنه لا يمكن لوم كندا على شيء".
كما دافع الدكتور كريستيان فينك، الذي أجرى عملية جراحية لدايفيس لاحقًا في إنسبروك، عن الأطباء الكنديين في مقابلة مع SPOX: "في الحالة الحادة مباشرة بعد الحادث، غالبًا ما يكون من الصعب تشخيص الإصابات. بسبب توتر العضلات الناتج عن الألم، يصعب تقييم عدم استقرار الرباط في الحالة الحادة. لن ألقِ أبداً باللوم على أي شخص لم يتمكن من تشخيص تمزق الرباط الصليبي بدقة في تلك الحالة الحرجة."
نادي بايرن ميونيخ: 16 لاعبًا محترفًا في جولة مباريات دولية
يرى كومباني أن المرحلة الدولية المقبلة تختلف بشكل أساسي «اختلافًا كبيرًا عن العام الماضي»، قائلاً: «في ذلك الوقت كانت المباريات رسمية، أما الآن فهي في الغالب ودية. وقد قرر العديد من مدربي المنتخبات بالفعل أن اللاعبين لن يخوضوا على الأرجح مباراتين». وأوضح إيبرل: «نحن جميعًا في نفس المركب حاليًا. آمل أن يراعي مدربو المنتخبات ذلك إلى حد ما».
لم يتم ترشيح اللاعبين الألمان المصابين موسيالا وبافلوفيتش بعد التشاور مع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، وهما يعملان في ميونيخ على العودة إلى الملاعب. وشدد كومباني في هذا الصدد على "العلاقة الجيدة" مع ناجلسمان. ويشارك ستة لاعبين من ميونيخ مع منتخب ألمانيا، من بينهم اللاعبان المبتدئان جوناس أوربيغ ولينارت كارل. بالإضافة إلى ذلك، هناك عشرة لاعبين دوليين أجانب.
استدعى مدرب إنجلترا توماس توخيل تشكيلتين مختلفتين للمباراتين الدوليتين القادمتين. لذلك سيحصل هاري كين على راحة لبضعة أيام، قبل أن ينضم إلى الفريق في نهاية الأسبوع، ثم يشارك في المباراة الثانية ضد اليابان في لندن يوم الثلاثاء المقبل.
كما يشارك كونراد لايمر (النمسا) ومين جاي كيم (كوريا الجنوبية) وتوم بيشوف (ألمانيا، تحت 21 عامًا) في مباريات داخل أوروبا. في الوقت نفسه، يتعين على يوسيب ستانيسيتش (كرواتيا)، ولويس دياز (كولومبيا)، وأوبامكانو ومايكل أوليسي (كلاهما من فرنسا) القيام برحلة طويلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المضيفة لكأس العالم، من أجل خوض مباريات ودية. أما نيكولاس جاكسون، فيلعب مع السنغال مرة على أرضه ومرة خارج أرضه. لم يتم استدعاء سوى لاعب واحد فقط من لاعبي بايرن ميونيخ المحترفين والذين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة للانضمام إلى منتخب بلاده، وهو البرتغالي رافائيل جويريرو.
جدول المباريات: المباريات القادمة لبايرن ميونيخ
التاريخ الوقت المباراة السبت، 4 أبريل 15:30 SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) الأحد، 19 أبريل 17:30 بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)