"هناك خيارات أفضل بكثير" - روي كين يحث مانشستر يونايتد على عدم منح مايكل كاريك منصبًا دائمًا

صرح كين بصراحة أنه لن يسلم زمام الأمور في مانشستر يونايتد إلى كاريك بشكل دائم. وفي حديثه عقب فوز الفريق 3-1 على أستون فيلافي الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدربه المؤقت، أوضح المحلل موقفه بوضوح بشأن المنصب الإداري الشاغر.

"لا. أعتقد أن هناك خيارات أفضل"، أعلن كين عندما سُئل عما إذا كان زميله السابق يستحق الحصول على المنصب بشكل دائم. "أعتقد أنه في المباريات التي تولى فيها المسؤولية، من حيث الفوز بالمباريات، فقد قام بعمل جيد للغاية. من الواضح أنه بسط الأمور. لكن لم تكن هناك أي مخاطر في تلك المباريات".