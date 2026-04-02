"هناك حل لكل شيء" - إنزو فرنانديز يقدم نصيحة للشباب، حيث يتحدث نجم تشيلسي بصراحة عن كيف أن المساعدة في مجال الصحة النفسية "غيرت حياته"

وأوضح فرنانديز أن مسيرته نحو الوضوح الذهني بدأت في بيئة تعاونية قبل أن تتطور إلى ممارسة فردية أكثر تركيزًا. وقد ساعده هذا التطور على اكتساب وعي أعمق بذاته مع تسارع مسيرته المهنية على الساحة العالمية.

اعترف فرنانديز قائلاً: "بدأت أزور طبيباً نفسياً قبل ثلاثة أشهر من كأس العالم. وقد غير ذلك حياتي. تبدأ في التعبير عن نفسك، والتحدث إلى شخص ما عما يحدث لك، وما تشعر به، وما تفعله يومياً، وما يحدث لي عندما أشعر بذلك".

"بدأت بالتدريب في جلسات جماعية، ثم التقينا لإجراء جلسات فردية. ساعدني ذلك كثيراً في تنمية الوعي؛ بدأت أشعر بتحسن كبير بمرور الوقت، واليوم لا أستطيع التخلي عن ذلك".