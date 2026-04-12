"هناك بعض التوتر" - فرانك لامبارد يعترف بأن لاعبي كوفنتري يتأثرون نفسياً بمساعي الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب حسم لقب دوري الدرجة الثانية

وفي تصريح له عقب تعادل كوفنتري وقبل الهزيمة المفاجئة لميدلسبرو، أكد لامبارد أن لاعبيه تأثروا بثقل التوقعات الملقاة على عاتقهم، في حين تمكن شيفيلد وينزداي من اللعب دون أي ضغوط.

وقال لامبارد: "أعتقد أن هناك عوامل مفهومة في المباراة، فهناك بعض التوتر للقيام بذلك، وربما يمر الكثير من اللاعبين بهذه الحالة للمرة الأولى".

"متى ستفعل ذلك، والتوقعات بإنجازه، وربما كان لذلك تأثير بسيط على المباراة. عدم الفوز عندما تكون النقاط الثلاث في متناول اليد، وخلق الفرص التي صنعناها ولكن دون الحدة المعتادة التي نتمتع بها في مقدمة الملعب، يجعل الأمر محبطًا بعض الشيء.

"من الواضح أننا صنعنا فرصًا كافية للفوز بالمباراة لكننا لم ننجح تمامًا، ويجب أن ننسب الفضل للفريق المنافس في جعل المهمة صعبة علينا. عندما لا يكون لدى فريق ما يكسبه، فإنه لا يخسر شيئًا أيضًا. أعتقد أن لديهم مدربًا شديد الحماس، يحاول أداء مهمته بأفضل ما يمكنه، لذا كانوا سيجعلون المهمة صعبة قدر الإمكان دائمًا.

"لسوء الحظ، لم نتمكن من تحقيق الاختراق حتى مع الاستحواذ على الكرة والتمريرات العرضية والفرص التي أتيحت لنا.

"عادةً ما نسجل الأهداف هنا، وعادةً ما نفوز بالمباريات هنا، لذا علينا أن ننظر إلى الأمور من منظور أوسع. لكن هذا ينطبق بشكل خاص على اللاعبين، لأنني أعلم أن هناك ضغطًا وأن الجميع يريد التخلص من هذا الضغط بتحقيق الفوز، والآن علينا أن ننتقل إلى المباراة التالية."