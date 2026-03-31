Julian Nagelsmann Leroy Sane Deniz Undav Germany 2026
Tim Ursinus

هل يُعتبر دنيز أونداف «برميل بارود»؟ يوليان ناجلسمان محق في المبدأ - لكنه يرتكب خطأً مع ذلك

وقد رافق فوز المنتخب الألماني في المباراتين الوديتين نقاشات واسعة حول قرارات جوليان ناجلسمان وأفعاله وتصريحاته. وفي النهاية، ثبت أن مدرب المنتخب كان على حق في معظم الأحيان!

كان من المفترض أن يكون شهر مارس بمثابة انطلاقة كبيرة للمنتخب الألماني للتعويض عن إخفاقاته في كأس العالم. بعد الخروج من الدور الأول في كل من روسيا وقطر، وبالنظر إلى بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه والتي كانت مقبولة بشكل عام من حيث الأداء والروح المعنوية، تتوق ألمانيا بأسرها إلى تحقيق نتائج ناجحة في الخارج.

لكن ما إن بدأ الشهر، حتى أحدث يوليان ناجلسمان ضجة كبيرة في أول ليلة من خلال مقابلته مع مجلة "كيكر". نقاشات تمتد إلى ما لا نهاية. يبدو أن كل عبارة ثانية كان من الممكن أن تكون موضوعاً لمناقشة تستمر طوال المساء. كانت كلمات ناجلسمان متناقضة في بعض الأحيان، أو حتى خاطئة في حالة تطور ألكسندر بافلوفيتش خلال فترة عمله في نادي بايرن ميونيخ. وبعضها الآخر كان مثيراً للجدل بكل بساطة. 

  • كما تمسك اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بخطته خلال المباراتين الوديتين. واجه ناجلسمان الانتقادات خلال الماراثون المعتاد من الأسئلة الذي تلا المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تشكيلة الفريق، وأجاب بصدق وبالتفصيل المعتاد، مما أثار استياء البعض. بينما اتهمه العديد من المشجعين وبعض الصحفيين، كما حدث في ميونيخ، بالسلوك الاستعراضي في بعض الأحيان، إلا أنه حافظ في البداية (!)، وبشكل أساسي، على شيء واحد من خلال تصريحاته المثيرة للجدل، ألا وهو الحق!

    إن أسلوب ناجلسمان في شرح قراراته وتنفيذها حتى أدق التفاصيل هو بالطبع مسألة ذوق - وأحيانًا يتجاوز الحدود قليلاً. ومع ذلك، يبدو أن اللاعبين يعرفون ما الذي ينتظرهم تحت قيادته وكيف يتم التخطيط معهم. قد يؤدي ذلك إلى صرير الأسنان. ولكن عند النظر إلى ورقة المباراة قبل المباراة، لا يظهر أي دهشة أو استياء. ففي النهاية، أجرى ناجلسمان مع كل لاعب من لاعبيه "محادثات الأدوار" التي يبدو أنه يحبها كثيرًا، وشكل فريقه وفقًا لذلك. ومن لا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، لا يتم اصطحابه مع الفريق من الأساس. 

    وقد اتضح ذلك بشكل خاص بعد مباراة غانا، لا سيما فيما يتعلق بمسألة دنيز أونداف التي كانت موضع نقاش واسع قبل المباراة. وكما أُعلن مسبقًا، حصل نيك وولتمادي، الذي كان قد شارك بالفعل كبديل ضد سويسرا بدلاً من زميله السابق في VfB، على الأفضلية على أفضل لاعب هجومي ألماني من الناحية الإحصائية في الموسم الحالي (23 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة). وأوضح ناجلسمان بعد صافرة النهاية أن المهاجم طويل القامة "لا يمر بفترة سهلة" في نيوكاسل، ودعم قراره بانتقاد موجه إلى العديد من "علماء النفس الهواة" في البلاد. 

    أونداف يؤكد تصريحات ناجلسمان على أرض الملعب

    وقد رد وولتيماد على ثقة ناجلسمان بأداء مثير للإعجاب. في الوقت نفسه، دخل أونداف الملعب بعد الاستراحة ليحل محل كاي هافرتز الذي كان في حالة جيدة مرة أخرى، والذي يرى العديد من المشجعين أنه يجب أن يأتي بعد أونداف في الترتيب بسبب فترة إصابته الطويلة. وكان دخول أونداف قد طُلب بالفعل في الشوط الأول من خلال هتافات لا يمكن تجاهلها من المشجعين الألمان الحاضرين في شتوتغارت، موطنه الثاني. 

    لكن ناجلسمان برر قراره بعدم إشراك أونداف في التشكيلة الأساسية قبل المباراة في مقابلة مع قناة ARD مرة أخرى بأن الأخير "هو بالأحرى لاعب إنهاء" ويظهر بشكل أفضل "عندما يكون الخصم متعبًا بالفعل. فمواهبه تضيع بعض الشيء عندما يضطر إلى بذل جهد كبير في المباراة". كما أنه إذا تراجع عن قراره، فقد "يفقد مصداقيته". وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، سجل أونداف هدف الفوز 2-1 وسط هتافات جنونية من المشجعين. لذا، قد يكون الرأي السائد الآن: أونداف أثبت نفسه أمام ناجلسمان!

    لكن هذا لا يعكس الواقع تمامًا - وقد لا يعجب ذلك بعض المشجعين النقاد. فقد أكد أونداف تقييم ناجلسمان له منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها الملعب. في الشوط الأول، لمس أونداف الكرة 13 مرة فقط، وأخطأ في تمريرتين، وخسر صراعيه. لم ينجح المهاجم، الذي لم يندمج جيدًا في المباراة، إلا في أداء مهمته كمسدد بامتياز. بعد ذلك، صرح بأنه يعرف دوره بعد "محادثة مع مدرب المنتخب الوطني"، لكن هذا الدور "قد يتغير ربما بفضل أهداف كهذه". 

    لكن ناجلسمان نفسه أوضح بعد ذلك أن هذا "على الأرجح" لن يتغير. ولذلك، عندما سُئل مرة أخرى عن الدور، أجاب بوجه جاد: "هذا غير مرجح، فأنا لا أجري محادثات حول الأدوار من أجل شهر مارس، بل من أجل كأس العالم". وإذ أن التواصل واضح داخل فريق الاتحاد الألماني لكرة القدم، فإن أونداف يدرك ذلك أيضًا، كما أضاف بعد أن أعرب عن أمله: "أنا أقبل ذلك." في الواقع، سجل أونداف معظم أهدافه (16 من 23) لصالح في إف بي في الشوط الثاني، وهو ما كان ناغلسمان قد استند إليه في تبريره سابقًا. 

    ومع ذلك، كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة غير موفقة مرة أخرى، حيث أشار إلى أن أونداف سيضع نفسه تحت الضغط برغبته في الحصول على مكان أساسي: "من هذا المنطلق، لا بأس بالنسبة لي، طالما أنه يبدأ في تسجيل أهداف أقل. إذا كان يتعامل مع الأمر بشكل جيد، فيمكنه القيام بذلك."

  • لا يقتصر الأمر على أونداف فحسب، بل إن ناجلسمان محق أيضًا

    وحتى بعيدًا عن الجدل الدائر حول المهاجمين أونداف وهافرتز وولتماد، فإن قرارات ناجلسمان أثبتت صحتها في معظمها. فهناك على سبيل المثال اختيار ليروي ساني المثير للجدل، الذي يعاني من تراجع في المستوى وحتى تعرض للصافرات الاستهجان في شتوتغارت، والذي بعد أدائه الضعيف في سويسرا، ساهم بشكل مباشر في هدف أونداف بفضل تحركه المهم وتسديدته الرأسية. أو الضمان الخفي لمكان أساسي ليون غوريتزكا، الذي أحدث تأثيرًا فوريًا من على مقاعد البدلاء في الدور الذي أراده ناجلسمان كلاعب رقم 8 مخترق، وأدى دورًا بارزًا في التمهيد لهدف 2-1. أو جوشوا كيميش، الذي يعتبره الكثيرون ضياعًا في مركز الظهير الأيمن، والذي لم يكن أقل حضورًا في المباراة بفضل أسلوبه في اللعب. 

    صحيح أنه فتح مساحات دفاعية كما حدث في الهدف الأول للمنتخب السويسري يوم الجمعة، لكن بديله جوشا فاغنومان لم يكن أفضل منه ضد غانا، بل تسبب في هدف التعادل. أو أن أنجيلو ستيلر غاب في البداية عن التشكيلة ولم يتم ترشيحه إلا بسبب غياب بافلوفيتش وفيليكس نميشا، لكنه لم يبرع في التألق في التشكيلة الأساسية في المرتين، واكتفى بأداء متين على الأكثر. 

    ما تبقى هو فوزان، يبعثان، من الناحية الرياضية البحتة وببعض التحفظات - التي ليست مستعصية - على الأمل في تحقيق نتائج ناجحة أخيرًا في كأس العالم. 

    وإذا لم تنجح هذه الحسابات، فإن برميل البارود الذي يجلس عليه ناجلسمان، والذي عززه بنفسه بلا شك، سينفجر على أي حال. لكن استمرار حنكة مدرب المنتخب الألماني قد يخفف من حدة الموقف - ويجلب أيضاً إلى المشجعين المذكورين الحماس المؤلم الذي افتقدوه في كأس العالم. 

    منتخب ألمانيا: المباريات الودية القادمة للمنتخب الألماني قبل كأس العالم

    التاريخالوقتالخصمالمكان
    31 مايو20:45فنلنداماينز، ألمانيا
    6 يونيو20:30الولايات المتحدةشيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية