هل يواجه آرني سلوت خطر الإقالة؟ ديفيد أورنشتاين يكشف عن موقف ليفربول تجاه المدرب الذي يتعرض لانتقادات شديدة

ومع ذلك، لم يتردد أورنشتاين في الاعتراف بأن الموسم الحالي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. فقد واجه ليفربول العديد من التحديات داخل الملعب وخارجه، مما أدى إلى أداء متقلب جعل الفريق يقاتل من أجل احتلال مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى. وفي حين أن المدرب الرئيسي يكون بطبيعة الحال تحت المجهر خلال مثل هذه الفترات، فإن النادي يرى أنه يجب أخذ العوامل الخارجية في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جذرية.

وأضاف أورنشتاين: "لست هنا للدفاع عن آرني سلوت، فقد كان موسم ليفربول سيئًا وفقًا لمعاييرهم وأدائهم ونتائجهم، وهو في قلب ذلك". "لكن إذا نظرت إلى مجموعة العوامل داخل الملعب وخارجه، فستجد أنها ملحوظة، ولست مندهشًا من رغبة ليفربول في منحه مزيدًا من الوقت".








