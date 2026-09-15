هل ينضم إلى باير ليفركوزن!؟.. رد حاسم من النادي الألماني على انتقال كريم بنزيما!

على الرغم من أن بنزيما أجرى اتصالاً بحسب التقارير مع ثنائي ليفركوزن لوكاس فاسكيز وموسى ديابي، فإن مسؤولي النادي يرون أن قسم الهجوم لديهم مكتمل العدد. فالمدير الفني كارليس مارتينيز يمتلك خيارات صلبة في الخط الأمامي من خلال المهاجم المخضرم باتريك شيك والموهبة الصاعدة كريستيان كوفاني. وسيتعزز هذا الخط الأمامي أكثر بمجرد أن يكمل فيكتور بونيفاس تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، في حين أن العودة الرومانسية إلى ليون قد استُبعدت بالفعل الأسبوع الماضي.