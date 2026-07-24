تعرض نيمار لانتقادات شديدة بعد مشاركته في بطولة «BSOP Winter» في مطلع هذا الأسبوع في الوقت الذي كان فيه فريق سانتوس يستعد لمباراة في كأس سودامريكانا ضد فريق «أونيفرسيداد سنترال» في فنزويلا.

وقد استُثني اللاعب الذي يحمل الرقم 10 من تشكيلة الفريق المسافرة، حيث كان قد عاد لتوه إلى التدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء كأس العالم.

وأصر المهاجم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن حضوره لحدث البوكر جاء خلال يوم عطلة رسمية ولم يؤثر على برنامجه البدني.