Getty
ترجمه
"هل يمكنك أن تضمن أنك لن تموت هذا العام؟" - رئيس أتلتيكو مدريد يرد على الشائعات حول انضمام خوليان ألفاريز إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية
سيريزو ينفي الشائعات حول انتقاله إلى برشلونة
وفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا»، أوضح سيريزو أن أتلتيكو لا ينوي السماح لألفاريز بالرحيل. وقبل مأدبة غداء مع مسؤولي برشلونة، ضغط عليه الصحفيون بشأن انتقال المهاجم إلى العاصمة الكاتالونية. ورد سيريزو على هذه الشائعات بمقارنة غريبة. فسألهم: «هل يمكنكم أن تضمنوا أنكم لن تموتوا من الآن وحتى نهاية العام؟ إذا كان اللاعب مرتبطاً بعقد مع فريق ما، ولا يزال أمامه سنوات عديدة في هذا العقد، فأخبروني ماذا يمكن أن يحدث. سأجيبكم بثلاث كلمات... جوليان مرتبط بعقد".
- Getty Images
الأرقام الحاسمة وراء مستوى أداء المهاجم
من السهل أن ندرك سبب جعل برشلونة هذا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية. فقد قدم المهاجم أداءً مذهلاً هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، ولعب ما مجموعه 3106 دقيقة. وكان تأثيره هائلاً منذ مغادرته مانشستر سيتي، حيث سجل إجماليًا 46 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 101 مباراة مع أتلتيكو. علاوة على ذلك، سيكون من الصعب للغاية انتزاعه، حيث تنتهي صلاحية عقده الحالي في 30 يونيو 2030، مما يضمن للروخيبلانكوس السيطرة الكاملة على أي مفاوضات محتملة.
العملاق الكتالوني يستهدف مهاجمًا جديدًا
تشير التقارير الأخيرة إلى أن برشلونة قد حدد ألفاريز كهدف رئيسي لتعزيز خط هجومه. ومع ذلك، يواجه النادي عقبات مالية كبيرة في التعاقد مع المهاجم. ورغم رغبته الشديدة في ضم نجم بارز، فإن تلبية القيمة المالية التي حددها أتلتيكو ستكون أمراً بالغ التعقيد. وتشير التكهنات إلى أن أي عرض أولي لصفقة إعارة تشمل رسومًا سيتم رفضه على الفور، حيث يتطلب الانتقال الدائم دفع مبلغ ضخم لا يقل عن 175 مليون يورو، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن أتلتيكو سيطالب بمبلغ يقارب 200 مليون يورو.
- Getty Images
مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا تنتظرنا
وبعيدًا عن سوق الانتقالات، ينصب تركيز أتلتيكو حاليًا على مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد برشلونة. والمخاطر كبيرة للغاية بالنسبة للروخيبلانكوس وهم يستعدون لخوض مباراة الذهاب يوم الأربعاء. سيكون الفريق متعطشاً للانتقام بعد تعرضه لهزيمة مؤلمة بنتيجة 2-1 أمام العملاق الكتالوني في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي. كانت تلك الخسارة على أرضه ضربة قوية، مما يجعل هذه المواجهة الأوروبية حاسمة لموسمه. على الرغم من النكسة الأخيرة والضجة المحيطة بألفاريز، حافظ سيريزو على تفاؤله، آملاً أن يتمكن فريقه من تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.