هل يعود ريال مدريد؟ بايرن ميونخ يقرر التخلص من ديفيس بسبب راتبه

منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ربيع عام 2025، يعاني ديفيس من صعوبة في الحفاظ على لياقته البدنية. فقد أبعدته الإصابات العضلية المتكررة عن الملاعب، وستؤدي مشكلة أخرى في الفخذ إلى استبعاده من نهائي كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي سيُقام مساء السبت ضد فريق في إف بي شتوتجارت في برلين. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم الذي ستستضيفه كندا هذا الصيف، وهو قرار يعود إلى الفريق الطبي في بايرن ميونيخ.

وقد أثر افتقاره إلى اللياقة البدنية في المباريات حتماً على مستواه، ومع ذلك، أشركه المدرب فينسنت كومباني في التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان قبل بضعة أسابيع. وعلى الرغم من قلة مشاركاته، صمد ديفيس أمام نجمي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وديزير دو، رغم أنه تسبب في ركلة جزاء مثيرة للجدل بلمسة يد غير محظوظة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريقه.

منذ انضمامه إلى بطل ألمانيا القياسي في يناير 2019، تطور ديفيز من جناح أيسر مبتدئ إلى أحد أفضل الظهيرين الأيسرين في العالم، وحصد سبعة ألقاب في الدوري الألماني وميدالية الفوز بدوري أبطال أوروبا.