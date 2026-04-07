هل يعود داروين نونيز إلى أوروبا؟ أندية كبرى في الدوري الإيطالي تتواصل مع مهاجم ليفربول السابق مع اقتراب انتهاء مغامرته في السعودية بعد موسم واحد

على الرغم من قيمته المالية الباهظة، عاش اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مسيرة متقلبة في الخليج. فقد شارك بانتظام خلال النصف الأول من الموسم، حيث لعب 16 مباراة في الدوري وسجل ستة أهداف. وفي جميع المسابقات، خاض 24 مباراة، وسجل تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة. ومع ذلك، أدى قرار فني اتخذه إنزاجي خلال فترة التوقف الشتوي إلى استبعاده المفاجئ من قائمة النادي المسجلة التي تضم ثمانية لاعبين أجانب. وقد أدى ذلك فعلياً إلى إبعاده عن المشاركة في المباريات المحلية لبقية العام.