هل يشير تراجع أداء تشيلسي بعد رحيل إنزو ماريسكا إلى أنه هو الرجل المناسب لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي؟

لكن مدربي كرة القدم من النخبة لا يهدأون طويلاً، وقد أوضح الإيطالي في منشورهالمبهج على إنستغرام أنه لن يقضي وقته مسترخياً على الشاطئ مع عائلته إلى الأبد. فقد كان هذا «وقتاً لإعادة شحن الطاقة» استعداداً للمهمة الصعبة التالية. ويبدو أن هذه المهمة ستكون على الأرجح مع مانشستر سيتي، المنافس القادم لتشيلسي، وهو النادي الذي بنى فيه سمعته كمدرب.
كان اهتمام ماريسكا بخلافة بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد والاجتماعات التي عقدها مع سيتي، حسبما ورد، عاملاً كبيراً في رحيله المفاجئ عن تشيلسي في يوم رأس السنة الجديدة، على الرغم من وجود أسباب أخرى لانهيار علاقته مع إدارة النادي، بما في ذلك التراجع الحاد في النتائج وخلافه مع الفريق الطبي.
من بعيد، بدا ماريسكا كشخصية عصبية تود معظم الأندية الابتعاد عنها. لكن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدأت ترسم صورة إيجابية عنه وجعلت ماريسكا يبدو كمرشح مناسب لخلافة جوارديولا عندما يتنحى الكتالوني، ربما في نهاية هذا الموسم.