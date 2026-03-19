Getty Images Sport
ترجمه
هل يستعد روبن أموريم لعودة مذهلة إلى عالم التدريب؟ المدرب السابق لمانشستر يونايتد مرشح لعودة مفاجئة إلى مقاعد المدربين
عودة مثيرة للجدل إلى لشبونة
انتهت فترة روبن أموريم مع مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ في يناير بعد 14 شهراً فقط. ومع ذلك، قد لا يظل المدرب السابق لـ«الشياطين الحمر» عاطلاً عن العمل لفترة طويلة، حيث تشير تقارير في البرتغال إلى أنه المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدير الفني في بنفيكا. وستكون هذه الخطوة محفوفة بالتوتر، نظراً لتاريخ أموريم الطويل مع غريمهم المحلي اللدود، سبورتنج لشبونة.
أثبت أموريم، البالغ من العمر 41 عاماً، نفسه كأحد المدربين الأكثر طلباً في أوروبا خلال فترة عمله مع سبورتنج، لكن شعبيته تراجعت بشكل حاد بعد موسم كارثي في إنجلترا. تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادته، وتعرض للهزيمة أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، مما أدى في النهاية إلى إقالته بعد التعادل 1-1 مع ليدز يونايتد. على الرغم من معاناته في مانشستر، لا تزال سمعته في البرتغال قوية بشكل ملحوظ.
- AFP
استبدال "الرجل المميز"
يأتي هذا المنصب الشاغر المحتمل في ملعب «إستاديو دا لوز» وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن مستقبل جوزيه مورينيو. فقد عاد المدرب الأسطوري إلى بنفيكا في وقت سابق من هذا الموسم بعد غياب دام 25 عامًا، عقب فترة قضاها في تركيا مع فريق فنربخشة. ومع ذلك، وبما أن بنفيكا يتخلف حاليًا عن سبورتينغ وبورتو في سباق اللقب بالدوري البرتغالي، يُقال إن إدارة النادي تدرس تغيير مسارها لإنقاذ الموسم.
يعتقد الصحفي لويس روشا رودريغيز أن أموريم هو الخيار الطبيعي إذا قرر النادي الانفصال عن مورينيو. وفي معرض حديثه عن الموقف، صرح رودريغيز: "إذا لجأ بنفيكا إلى ما أعتبره الخطة ب... فعلى بنفيكا أن يجرب روبن أموريم. بالنظر إلى السوق، وبالبحث عن حلول منطقية وصالحة، شخص يعرف كيف يفوز في البرتغال، شخص يفهم ما يعنيه أن تكون في نادٍ كبير. أعتقد أن روبن أموريم هو المرشح الأوفر حظاً."
تاريخ ملعب «إستاديو دا لوز»
ورغم أن تعيينه قد يثير الجدل بسبب ارتباطاته بنادي سبورتينغ، إلا أن أموريم ليس غريباً على بنفيكا. فقد أمضى الغالبية العظمى من مسيرته الكروية مع «النسور»، حيث خاض 154 مباراة مع النادي. إن معرفته العميقة بثقافة النادي، إلى جانب سجله الحافل بالفوز بالألقاب المحلية مع براغا وسبورتينغ، تجعله خياراً مغرياً لمجلس الإدارة.
ورغم أن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي قد ورد اسمه أيضًا كمرشح محتمل، إلا أن جاذبية العودة إلى مسرح دوري أبطال أوروبا مع نادٍ يعرفه جيدًا قد تكون أكبر من أن يرفضها. وإذا تحقق هذا الانتقال، فسيكون أحد أكثر التغييرات التدريبية التي أثارت الجدل في تاريخ كرة القدم البرتغالية، حيث سيواجه أموريم مباشرةً فريق سبورتنج الذي قاده ذات يوم إلى المجد.
- AFP
الحياة بعد رحيل أموريم في أولد ترافورد
بالعودة إلى مانشستر، يمكن القول إن النادي قد استعاد توازنه منذ رحيل أموريم. فقد تولى مايكل كاريك مهام التدريب المؤقت، وأشرف على تحول ملحوظ في الأداء المحلي. تحت قيادة لاعب الوسط السابق، صعد مانشستر يونايتد مرة أخرى في الترتيب، وأصبح التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الآن احتمالاً واعداً للموسم المقبل، مما أثار جدلاً حول ما إذا كان ينبغي منح كاريك المنصب بشكل دائم.
ومع ذلك، لا يزال مجلس إدارة مانشستر يونايتد يبقي خياراته مفتوحة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن المدرب السابق لباريس سان جيرمان لويس إنريكي هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب بشكل دائم، في حين لا تزال أسماء مثل روبرتو دي زيربي وكارلو أنشيلوتي مرتبطة بالمنصب المهم في أولد ترافورد. بينما يتطلع مانشستر يونايتد إلى عصر جديد، يبدو أن مدربه السابق مستعد لبدء فصل جديد مليء بالتحديات في لشبونة.
إعلان