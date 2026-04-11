وفقًا لما زعمت صحيفة «بيلد» أنها علمت به، فإن الاتفاق مع بوروسيا دورتموند جاء في المقام الأول بسبب عدم وجود بديل آخر للاعب المنتخب الألماني.
الارتباك حول إدراج نادي بايرن ميونيخ في بند الخروج من عقد نيكو شلوتربيك: تقرير مثير يكشف تفاصيل المفاوضات الشاقة مع نادي بوروسيا دورتموند
وبناءً على ذلك، لم يتلقَ شلوتربيك أي عرض ملموس من أي نادٍ أوروبي كبير، على الرغم من تردده الذي استمر لأشهر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، انسحب ريال مدريد من المفاوضات في مرحلة مبكرة، في حين يُقال إن برشلونة وليفربول اكتفيا بمراقبة الوضع عن بُعد.
علاوة على ذلك، أدرك شلوتربيك تمامًا أن تكتيكاته المماطلة لم تلق قبولًا جيدًا على الإطلاق لدى جماهير بوروسيا دورتموند. لكن تمديد العقد حتى عام 2031 من شأنه أن يهدئ الأوضاع قليلاً. على الأقل في الوقت الحالي.
نيكو شلوتربيك: يبدو أن بايرن ميونيخ لم يُدرج صراحةً في بند الإنهاء
فالأمر لم يُحسم تمامًا في الواقع، بل تم تأجيله. ووفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، نجح شلوتربيك في تضمين وثيقة عمله الجديدة ثغرة (كبيرة). وهذا يسمح له بمغادرة بوروسيا دورتموند للانضمام إلى نادٍ كبير حتى بعد كأس العالم، وذلك بفضل بند إنهاء العقد الذي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.
ولم يتضح بعد أي الأندية الكبرى تدخل في نطاق اختيار شلوتربيك. لكن من المتوقع أن يكون من بينها، إلى جانب ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد. وكانت صحيفة "بيلد" قد أدرجت في البداية نادي بايرن ميونيخ ضمن قائمة الأندية التي تنطبق عليها بند الخروج الخاص بشلوتربيك. لكن بعد ذلك بوقت قصير، كتبت الصحيفة الشعبية أن البند لا يشمل صراحةً نادي بايرن ميونيخ كجهة محتملة، بل يقتصر على الأندية العملاقة الدولية فقط. ويهدف ذلك إلى وضع عقبة كبيرة أمام انتقال شلوتربيك المحتمل إلى أكبر منافس لـ BVB في الدوري الألماني.
وعند سؤال DAZN عما إذا كانت هناك بند خروج بشكل عام، رفض المدير الرياضي الجديد لدورتموند، أولي بوك، الإدلاء بأي تصريح بعد ظهر يوم السبت. وأكد قائلاً: "لن يكون هناك بند من هذا القبيل"، مشيراً إلى أن بوروسيا دورتموند لن تعلق على محتويات العقود.
في غضون ذلك، أصبح شلوتربيك اللاعب الأعلى أجراً في بوروسيا دورتموند. ووفقًا لمجلة "كيكر"، يبلغ راتبه السنوي الجديد عشرة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت. ويخلف شلوتيربيك نيكلاس زول، الذي سيغادر دورتموند في الصيف دون مقابل. كما يُعتبر شلوتيربيك، في حال بقائه لفترة طويلة، مرشحًا لارتداء شارة القيادة التي يرتديها حاليًا إمري كان. وقد مدد بوروسيا عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لمدة عام آخر على الرغم من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.
إحصائيات أداء نيكو شلوتربيك مع نادي بوروسيا دورتموند
المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء طرد 155 10 18 26 3