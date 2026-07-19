لعنة دريك تطارد ميسي في نهائي كأس العالم.. والسبب رهان بقيمة 1.5 مليون دولار

تشير هذه الخرافة، المعروفة على نطاق واسع باسم «لعنة دريك»، إلى أن أي رياضي أو فريق يحظى بدعم علني من مغني الراب هذا محكوم عليه بتحقيق نتيجة مخيبة للآمال.

وتتفاقم المخاوف بشأن مصير الأرجنتين بسبب سلسلة الكوارث الأخيرة التي تعرض لها دريك في المراهنات. ففي وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير أنه تكبد خسارة قدرها مليون دولار بعد هزيمة فريق نيو إنجلاند باتريوتس أمام سياتل سي هوكس في مباراة السوبر بول التي أقيمت في فبراير. علاوة على ذلك، خسر 300 ألف دولار أخرى بعد أن راهن على فوز يانيك سينر على كارلوس ألكاراز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.

وبعيدًا عن كرة القدم، فإن سجل المراهنات الخاص بالمغني مليء بالفشل المكلف في مختلف الرياضات. ووفقًا لتقارير صادرة عن صحيفة «ماركا»، يُعتقد أن خسائره الصافية في مراهنات كرة القدم وحدها تتجاوز 1.9 مليون دولار. ويصنفه موقع «TheDrakeCurse» الإلكتروني، الذي يتتبع رهاناته العلنية، حاليًا على أنه «ملعون»، مشيرًا إلى أن معدل نجاحه لا يتجاوز 36.8% فقط من بين ما يقرب من 90 رهانًا ذات رهانات عالية.