هل هو محصن من النقد؟ كيليان مبابي يشرح سبب وضعه في نفس فئة كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو في ريال مدريد
سجل مبابي: الأهداف والمباريات مع ريال مدريد
بعد عدة سنوات من التكهنات المكثفة حول انتقاله إلى إسبانيا، سار مبابي أخيرًا على هذا الطريق في عام 2024، عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعبًا حرًا.
حصل في البداية على القميص رقم 9 في مدريد - الذي ارتداه رونالدو أيضًا بعد انتقاله من مانشستر يونايتد في عام 2009 - لكنه يرتدي الآن القميص رقم 10. طُلب من مبابي أن يقود الهجوم كمهاجم مركزي، تاركًا وراءه مركزه المفضل سابقًا في الجناح الأيسر.
وقد بررت أرقامه هذا القرار، حيث سجل 82 هدفاً في 94 مباراة في جميع المسابقات. ويحقق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أكثر من هدف واحد في المباراة الواحدة هذا الموسم.
استمتع مبابي بالفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال مع ريال مدريد، لكن الألقاب الكبرى - مثل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا - لم تكن من نصيبه. لا يمكن اتهامه بعدم تقديم ما يكفي من أجل مصلحة الفريق.
مبابي يتوقع أن يتعرض لانتقادات في ريال مدريد
لقد احتضن مشجعو مدريد اللاعب الفرنسي في قلوبهم - كما فعلوا من قبل مع المهاجمين الأسطوريين رونالدو ودي ستيفانو - لكن مبابي يدرك أنه يجب عليه مواصلة تقديم الأداء الجيد لتجنب أن يصبح موضوعًا للتساؤلات المحرجة.
وفي حديثه إلى برنامج "تيليفوت"، قال: "ريال مدريد بمثابة دين بالنسبة للناس في إسبانيا؛ فهم شغوفون للغاية، وهناك الكثير من الحديث والتكهنات، التي تكون مبررة أحياناً، وغير مبررة أحياناً أخرى.
"عليك أن تعرف كيف تتعامل مع النقد لأن الجميع في ريال مدريد تعرضوا للنقد - رونالدو، دي ستيفانو، لذا لا أرى سبباً يجعلني استثناءً. عليك ببساطة أن تظل هادئاً، وتركز على ما عليك القيام به، وتقول لنفسك كيف يمكنك تحسين أدائك على أرض الملعب".
نصيحة رونالدو لمبابي في ريال مدريد
وكان رونالدو - الذي يعد أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد - قد صرح سابقًا، أثناء تقديمه النصيحة لمبابي حول كيفية التعامل مع متطلبات الحياة في مدريد: «أحبه كثيرًا، وليس فقط بسبب القصة التي عاشها في صغره، حيث كان يحب كريستيانو رونالدو كثيرًا وكان هو مثاله الأعلى. لكنني أراه حقًا لاعبًا رائعًا، وسوف يجلب الكثير من الفرح لريال مدريد.
"لو كنت في ريال مدريد، لعلّمته أن يلعب في مركز المهاجم. لأنني لم أكن مهاجماً. لقد اعتدت على اللعب كمهاجم. كنت ألعب في الجناح والناس ينسون ذلك. لا ينبغي أن يكون كيليان مهاجماً نمطياً. لو كنت مكانه، لعببت تقريباً مثلما يلعب كريستيانو رونالدو كمهاجم".
مبابي مستعد لمواجهة كين في دوري أبطال أوروبا
يبدو أن مبابي قد أتقن هذا الدور، حيث سجل 38 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة هذا الموسم. وقد عاد إلى الملاعب مع ناديه ومنتخب بلاده بعد تعافيه من إصابة تعرض لها مؤخراً، ويأمل في أن يكون له دور بارز مع استعداد ريال مدريد لمواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقبلة مع هاري كين وبايرن ميونيخ.