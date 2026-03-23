هل هناك فرحة بفصل لوكاس كواسنيوك؟ سعيد الملا يثير ضجة في نادي 1. FC كولونيا

وقد تدهورت العلاقة بشكل ملحوظ على مدار الموسم، لا سيما بين «الملا» وكواسنيوك. ففي النصف الأول من الموسم، اكتفى كواسنيوك في كثير من الأحيان بإشراك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كبديل فقط، على الرغم من تأثيره الهجومي الكبير، الأمر الذي قوبل بعدم فهم من جانب جماهير الفريق. فقد قال كواسنيوك في يناير على سبيل المثال إنه "رفيق سعيد وليس معجبًا به"، موضحًا أن إل مالا "لم يصل بعد" إلى المستوى الذي يؤهله لخوض كل مباراة منذ البداية. ولذلك أراد أن يترك الشاب يحسم المباريات من على مقاعد البدلاء.

"لقد مررنا بأفضل مرحلة لنا هذا الموسم عندما ركزنا على بدء المباريات ضد الفرق بطريقة تمكننا من إنجاز المهام وإشراك لاعبين قادرين على القيام بالأعمال الشاقة، ثم في النهاية نضيف بعض الفنانين إلى الملعب ليحسموا المباريات لصالحنا. كان هذا هو التفكير"، قال كواسنيوك في مكان آخر عن "التخفيض" المشكوك فيه لـ"فنانه"، والذي أثر بشكل كبير على إل مالاس على مستوى المنتخب الوطني.

فقد اتبع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان رواية كواسنيوك وأشار إلى ذلك صراحةً في مقابلة أثارت الكثير من الجدل في مجلة "كيكر" - وما يميزه في رأيه عن لينارت كارل في نادي بايرن ميونيخ.

"هناك فرق كبير بين أن تكون في بايرن أو في كولونيا. عليه ببساطة أن يحصل على وقت لعب أكثر في كولونيا"، أوضح ناجلسمان: "وهذا التصريح ليس موجهاً إلى لوكاس كواسنيوك، لأنني تعرفت عليه كمدرب يراقب بدقة ما يحتاجه لاعبه، حتى في الدفاع. على سعيد أن يطمح لأن يكون لاعباً أساسياً في كولونيا وأن يلعب دائماً. لكنه يلعب 50 في المائة فقط، وهذا قليل جدًا. ولا يرجع ذلك إلى المدرب، كما يعتقد الكثيرون، بل يرجع إليه هو نفسه، ومدى ثباته في الدفاع".