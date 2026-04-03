هل هناك عقوبة أخرى في انتظار تشيلسي؟! مويسيس كايسيدو يتحدث عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد بعد معاقبة إنزو فرنانديز بسبب تصريحات مماثلة

في مقابلة مع صحيفة «آس»، سُئل كايسيدو بشكل مباشر عما إذا كان «يتخيل نفسه مرتديًا القميص الأبيض» في ملعب البرنابيو. ورغم أن لاعب خط الوسط الإكوادوري لا يزال أحد الركائز الأساسية للمشروع في ستامفورد بريدج، إلا أن إجابته أشارت إلى أنه لا يستبعد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية في مرحلة لاحقة من مسيرته.

وقال كايسيدو، وهو يبتسم حسبما ورد، "لا أحد يعرف ما سيحدث في كرة القدم، أليس كذلك؟ لدي عقد مع تشيلسي الآن. الحقيقة هي أنني لم أفكر بصراحة في نادٍ آخر، أو في مغادرة لندن، لكن في النهاية، لا أحد يعرف ما سيحدث في كرة القدم. كل ما أريده هو الاستمتاع بوقتي. لدي عقد وأريد الاستمرار في اللعب طالما سمح الله بذلك. بعد ذلك، سنرى ما سيحدث. لدي عقد، لكن سنرى ما يخبئه المستقبل. لنرى ما هي المفاجآت التي تنتظرنا.

"تشيلسي نادٍ رائع. لقد ساعدوني كثيراً منذ وصولي. أريد أن أرد لهم الجميل، وأن أظهر ذلك في كل مباراة، طالما أنا هناك. وحسناً، الوقت كفيل بإثبات ذلك."