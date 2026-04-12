هل هناك ضجة في ريال مدريد قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ؟ يبدو أن إجراءً اتخذه المدرب ألفارو أربيلوا يثير الغضب

وقد ودّع بعض المشجعين فينيسيوس جونيور وزملاءه بصيحات الاستهجان من ملعب البرنابيو بعد التعثر الأخير الذي تعرض له الفريق مساء الجمعة. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فسّر هذا الجزء من الجماهير يوم الراحة الذي حصل عليه الفريق على أنه دليل آخر على انعدام الرغبة في بذل الجهد.

ومع ذلك، كان أربيلوا قد صرح بثقة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب التعادل مع جيرونا قائلاً: "الأربعاء ضد بايرن ميونيخ سيكون ليلتنا. سنبذل 200 في المائة من جهدنا". بعد الخسارة 1-2 في مباراة الذهاب على أرضهم يوم الثلاثاء الماضي، يحتاج "الملكيون" إلى بذل جهد جبار في مباراة الإياب في ميونيخ ليتمكنوا من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد أربيلوا: "لاعبو فريقي يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق العودة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يهمني". يبدأ ريال مدريد الاستعداد للمباراة الثانية ضد بايرن ميونيخ بالعودة إلى التدريبات صباح الأحد.