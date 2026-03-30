هل هم رونالدو ورونالدينيو وروماريو الجدد؟ جواو بيدرو يقارن فينيسيوس جونيور ورافينيا وزملاءهم بالثلاثي البرازيلي الأسطوري، بينما يعترف نجم تشيلسي بشعوره بضغوط كأس العالم
اقتداءً بأيقونات الماضي
أعرب المهاجم البرازيلي بيدرو عن ثقته في الجيل الحالي من المواهب البرازيلية، مشيرًا إلى وجود العديد من النجوم في الأندية الأوروبية الكبرى، مع إقراره بالضغط المتزايد على المنتخب الوطني لإنهاء انتظاره الطويل لتحقيق المجد في كأس العالم. لم تفز "السيليساو" بكأس العالم منذ عام 2002، عندما تغلبت تشكيلة تضم لاعبين من أمثال رونالدو الحائز على جائزة الحذاء الذهبي، ورونالدينيو، وريفالدو الذي كان ثاني أفضل هداف في البطولة، على ألمانيا في النهائي. لكن بيدرو يؤكد أن الفريق الحالي يضم نجومًا من نفس العيار.
وقال بيدرو لشبكة ESPN: "في الماضي كان لدينا رونالدو ورونالدينيو وروماريو، لكن إذا نظرت إلى كرة القدم اليوم، ستجد أن البرازيل لديها لاعبين من هذا العيار". "هناك فيني في ريال مدريد، ورافينيا في برشلونة، وأنا وإستيفاو في تشيلسي، وأندريه أيضًا. جميعهم يلعبون في أندية كبرى. ما يزعجنا هو أن البرازيل لم تفز بكأس العالم منذ وقت طويل. نحن أفضل منتخب في العالم، وعندما تمر فترة طويلة دون فوز، تتراكم الضغوط".
السعي لتحقيق التناغم داخل المنتخب الوطني
على الرغم من أن لاعبين مثل فينيسيوس ورافينيا قد قدموا أداءً متميزًا في الدوري الإسباني، إلا أنهم غالبًا ما واجهوا صعوبة في تكرار هذا المستوى المذهل الذي يظهرونه مع أنديتهم على الصعيد الدولي. فقد سجل فينيسيوس ثمانية أهداف فقط في 46 مباراة مع منتخب بلاده، بينما سجل رافينيا 11 هدفًا في 36 مباراة. ويشير بيدرو إلى أن قلة الوقت الذي يقضونه معًا في التدريبات هو السبب الرئيسي وراء هذا التباين في الأداء.
وأوضح مهاجم تشيلسي: "نحن نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. أنا ألعب في إنجلترا، وفيني يلعب في إسبانيا، ورافينها يلعب في نادٍ آخر. نحتاج إلى التدرب معًا تمامًا كما نفعل في أنديتنا، حيث نقضي العام بأكمله. مع المنتخب الوطني، تفعل الأشياء بطريقة مختلفة عما تفعله في ناديك، لذا عليك التكيف بسرعة. مع مزيد من وقت التدريب، تبدأ الأمور في السير بشكل أكثر سلاسة. ستبدأ الأمور في الانسجام قريبًا".
الحياة بدون نيمار تحت قيادة أنشيلوتي
اضطرت "السيليساو" إلى خوض فترة صعبة في غياب هدافها التاريخي نيمار، الذي غاب عن صفوف المنتخب منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر 2023. ورغم عودة النجم المخضرم إلى الملاعب مع فريق سانتوس، إلا أنه لم يثبت لياقته البدنية بعد أمام أنشيلوتي، مما ترك الجيل الأصغر سناً يتحمل عبء التوقعات. أدى الافتقار إلى الفعالية التهديفية إلى انتقاد الرباعي الهجومي المفضل المكون من رافينها وغابرييل مارتينيلي وفينيكوس وماتيوس كونها.
وتتفاقم الضغوط بسبب اقتراب البرازيل من 24 عاماً من الجفاف منذ آخر فوز لها بكأس العالم في عام 2002. وبينما يستعد حامل اللقب خمس مرات للبطولة المقبلة، بلغت المطالبة بأسلوب "جوغا بونيتو" الشهير مقترناً بنتائج حاسمة ذروتها. ويظل بيدرو مصراً على أن الجودة موجودة، لكن العوامل البيئية لكرة القدم الدولية تتطلب فترة تكيف أسرع حتى يتألق النجوم حقاً.
التقدم في أورلاندو
من المتوقع أن تتزايد الفرص المتاحة للاعب تشيلسي لإثبات جدارته بعد أن أُعلن أن رافينها سيغيب لمدة خمسة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة. ومن المتوقع الآن أن يقود بيدرو، الذي قدم موسمًا مثمراً في ستامفورد بريدج بتسجيله 14 هدفاً وتقديمه 8 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بالدوري، خط الهجوم في المباراة الودية التي ستقام يوم الثلاثاء ضد كرواتيا في أورلاندو. وتُعد هذه المباراة بمثابة بروفة حاسمة قبل بدء المنافسات الحقيقية في الصيف.
من المقرر أن تبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب يوم 13 يونيو. ومع ثقل أعباء الأمة على أكتافهم، يدرك الجيل الحالي أن المقارنات مع رونالدو ورونالدينيو لن تثبت صحتها إلا بالفوز باللقب.