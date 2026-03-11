"هل هذا ضمن القواعد؟": مدرب ليفركوزن يشكك في التكتيك المثير للجدل الذي اتبعه أرسنال قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة أرسنال مع باير ليفركوزن، طرح مدرب بوروسيا دورتموند السؤال حول ما إذا كان ينبغي على الحكام فرض عقوبات أشد على هذا النوع من التصرفات.

"نحن نضع حواجز لخلق مساحة للاعبين الآخرين. أحيانًا يحدث ذلك بعيدًا عن الكرة. وبحسب فهمي لكرة القدم: عندما تقوم بصد جسدي، يجب أن تكون الكرة في وضع اللعب"، قال المدرب البالغ من العمر 53 عامًا. "نحن جميعًا نفعل ذلك. أنا فقط أتساءل: هل من ضمن القواعد أن تتمكن من الصد دون أن تكون الكرة بالقرب منك؟"

في الوقت نفسه، أشاد الدنماركي بنظيره ميكيل أرتيتا بشأن الاستراتيجية الذكية: "لقد فكروا في الأمر جيدًا. يستخدمون خمسة أو ستة لاعبين في نفس الوقت لخلق مساحة ثم يهاجمون هذه المساحة".