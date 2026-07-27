هل مملت غياب كرة القدم؟ .. أين تذهب لمشاهدة فريقك المفضل في الصيف؟!

مر أسبوع كامل على إسدال الستار على نهائي كأس العالم 2026، أسبوع ساد فيه صمت كروي غير معتاد، ودخل فيه المشجعون في حالة من الفراغ الكروي والشغف المعلق بعد أكثر من شهر من الإثارة اليومية والمواجهات المونديالية المشتعلة، ولكن، هل انتهت كرة القدم حقًا بانتهاء المونديال؟

الإجابة القطعية هي لا، فبينما يقضي بعض النجوم فترة استراحة قصيرة، تعمل الأجهزة الإدارية والتكتيكية في كبرى الأندية العالمية والعربية على قدم وساق داخل المعسكرات الصيفية المغلقة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ولكي لا تشعر بالملل خلال هذه الفترة الانتقالية، جمعنا لك خريطة الوديات والمعسكرات الإعدادية لأكبر الأندية الأوروبية والعربية لتضبط ساعتك عليها حتى موعد انطلاق البطولات الرسمية.



