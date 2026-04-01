هل كأس العالم في خطر حقيقي؟ تفاصيل جديدة حول إصابة نجم بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا تظهر للعلن

ومع ذلك، قرر نادي «الأسود والأصفر» اتباع نهج علاجي متحفظ، وبالتالي لن يتم إجراء أي عملية جراحية. ومن المتوقع أن يغيب نميشا عن صفوف بوروسيا دورتموند لعدة أسابيع، ولن يعود إلى الملاعب إلا قبل نهاية الموسم بفترة وجيزة، في المباريات الأخيرة من الموسم الحالي في شهر مايو.

وبذلك سيكون اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا جاهزًا في الوقت المناسب للانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم. وسيعلن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان عن تشكيلة فريقه في 12 مايو، قبل المباريات الودية ضد فنلندا (31 مايو) والولايات المتحدة (6 يونيو).

ومع ذلك، فإن ترشيحه ليس مؤكدًا على الإطلاق، كما أوضح ناجلسمان بالفعل على هامش الفوز 2-1 يوم الاثنين على غانا: "هناك خطر كبير ألا يتمكن من المشاركة في كأس العالم"، كما صرح مدرب المنتخب الألماني هناك. "حتى بعد الشفاء، لا يمكن ضمان عودته السريعة: "لكن لا يزال من غير المؤكد أنه سيكون خاليًا من الألم أو أنه سيتحمل الألم. إنها إصابة ليست بالهينة".