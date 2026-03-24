هل كان ليونيل ميسي هو من يتخذ قرارات الانتقالات في برشلونة؟ رئيس النادي السابق جوزيب ماريا بارتوميو يوضح الحقيقة
الأساطير حول سلطة الأرجنتيني
لطالما كانت الرواية التي تقول إن ميسي كان بمثابة «مدير خفي» خلال سنوات ذروته في كاتالونيا موضوعًا رئيسيًا في شائعات كرة القدم الإسبانية على مدار عقد من الزمن. وقد أُشير إلى أن الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات كان يتمتع بحق النقض في عمليات التعاقدات وتعيينات المدربين، مما خلق بيئة تغلبت فيها تفضيلات النجم على الاستراتيجية الفنية.
بارتوميو يتحدث عن قضية "البوروفاكس"
ومع ذلك، سارع بارتوميو إلى دحض هذه الادعاءات، مؤكدًا أن العلاقة بين اللاعب والنادي كانت مهنية بحتة. وأوضح أنه على الرغم من أن ميسي كان محور نجاح الفريق داخل الملعب، إلا أن دوره كان يقتصر على خط التماس، تاركًا لمجلس الإدارة والمديرين الرياضيين مهمة التعامل مع العقبات الإدارية والمتعلقة بالتعاقدات.
وقال بارتوميو لإذاعة كاتالونيا: "الجميع يتحدث عن نفوذ ليو عندما كان في برشلونة، لكن ميسي لم يكن يقرر بشأن التعاقدات أو المدربين؛ لم يكن لديه أي امتيازات. خارج الجانب الرياضي، لم يتخذ أي قرارات أبدًا".
وفي معرض حديثه عن الأزمة التي حدثت في عام 2020 عندما حاول ميسي الرحيل عبر إخطار قانوني، أوضح الرئيس السابق موقفه الحازم. وأضاف بارتوميو: "في أغسطس 2020، عندما طلب ميسي الرحيل، قلت له لا لأنه أهم أصولنا وأحد مصادر دخلنا الرئيسية". "لم أستطع منحه انتقالاً مجانياً، وعلاوة على ذلك، كان لديه عقد. أعتقد أنه تفهم الأمر، ولهذا السبب بقي. كان يعتقد أنه سيكون هناك مجلس إدارة جديد في غضون بضعة أشهر سيجدد عقده. وجاءت مفاجأته عندما حان وقت التجديد وقاموا بفصله".
الجائحة وتداعياتها المالية
وقد أشار مجلس إدارة «البلوغرانا» الحالي، بقيادة جوان لابورتا، مرارًا وتكرارًا إلى «الميراث المسموم» باعتباره السبب وراء القيود الاقتصادية التي لا تزال تعاني منها النادي. ويرد بارتوميو على ذلك، مجادلًا بأن مسار النادي قبل الجائحة كان مسارًا من النمو الذي حطم الأرقام القياسية، وأن الخسارة اللاحقة البالغة 500 مليون يورو كانت كارثة عالمية لا مفر منها.
"لم يكن ميراثاً سيئاً. إنه ميراث به بعض النقاط الإيجابية وبعض النقاط غير الإيجابية، لكنه مرتبط بالكامل بفيروس كوفيد. في ذلك الوقت، كان برشلونة نادياً في وضع رياضي ومالي جيد، ينمو ويحقق إيرادات"، أوضح. "تسبب كوفيد في انخفاض الإيرادات بشكل حاد، وفي موسمي 2019-2020 و2020-2021، تكبد برشلونة خسارة قدرها 500 مليون يورو، مما أثر بشكل كبير على الوضع المالي للنادي.
"أنا قلق بشأن مسألة اللعب المالي النظيف؛ في عام 2021، بالغ برشلونة في تقدير خسائره. لا أعرف السبب. تضخيم الخسائر وعدم الاعتراف بأن الجائحة أثرت على برشلونة بمبلغ 500 مليون يورو أدى إلى فقداننا لوضع اللعب النظيف. هذا على الرغم من إصدار الدوري الإسباني تقريرًا يحذر من هذا التأثير. كان بإمكاننا الحفاظ عليه. تمثل هذه الإجراءات في النهاية خسارة للأصول، ولم يتم استخدامها لتخفيض الديون".
نيغريرا والتنافس مع لابورتا
كما تطرق بارتوميو إلى قضية نيغريرا المثيرة للجدل، وإلى انعدام العلاقة بينه وبين خليفته لابورتا. وعلى الرغم من الخلافات على مستوى الإدارة العليا للنادي، فقد أشاد بتعيين هانسي فليك مدربًا للفريق، بينما واصل انتقاده لجوانب أخرى من الإدارة الحالية، بما في ذلك قرار الاستعانة بشركة تركية لتجديدات ملعب «سبوتيفاي كامب نو».
"لن تكون لي أي علاقة به [لابورتا] على الإطلاق. آخر مرة التقينا فيها كانت خلال انتخابات 2015، التي فزت بها، ولم يأتِ حتى لتهنئتي"، كشف بارتوميو.
"أفضل ما تم القيام به في السنوات الأخيرة هو التعاقد مع فليك وبناء فريق يمثل أيضًا جزءًا من الإرث، لأن من بين التشكيلة الحالية المكونة من 23 لاعبًا، هناك 10 أو 11 لاعبًا من عهدنا. لقد قام فليك بعمل رائع وهو اختيار جيد جدًا من قبل لابورتا، لكن كل شيء آخر لم يعجبني تمامًا".
وفيما يتعلق بفضيحة التحكيم، أشار: "لقد دافع كل واحد منا عن الفترة التي قضاها في قضية نيجريرا. في حالتي، ما زلت قيد التحقيق حتى عام 2018، عندما قررنا إنهاء عقد خافيير إنريكيز. كنت الوحيد الذي طلب من القاضي عدم تسليم وثائق برشلونة إلى ريال مدريد، التي طلبوها قبل بضعة أشهر. لم أعتقد أنه من العدل أن يرى ريال مدريد أكثر الوثائق الداخلية للنادي. مسألة تقارير الحكام هي شيء قامت به العديد من الأندية، وليس برشلونة فقط."