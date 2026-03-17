هل فقد بيب جوارديولا لمسته السحرية؟ اختيارات المدرب المربكة تضع مانشستر سيتي في مواجهة معركة صعبة للحفاظ على آماله في الموسم

على الرغم من فوزه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا و12 لقبًا في الدوري خلال فترات عمله في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الألقاب الأخرى، إلا أن غوارديولا ظل يلاحقه سمعته بأنه يبالغ في التفكير في المباريات الكبرى، لا سيما على الصعيد الأوروبي. وهي سمعة يكرهها، وقد تحدث الأسبوع الماضي عن تعرضه لـ"مذبحة" بسبب قراراته.

ومع ذلك، هناك الكثير من الأمثلة التي تدعم هذه السمعة، مثل إشراك أربعة مهاجمين في تشكيلة بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد في عام 2014، أو إشراك إريك جارسيا الذي يفتقر إلى الخبرة في خط الدفاع الثلاثي ضد ليون في عام 2020، أو إشراك إلكاي جوندوجان في مركز لاعب الوسط الدفاعي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ضد تشيلسي.

ولراحة مشجعي مانشستر سيتي، يبدو أن تشكيلات غوارديولا المفاجئة لم تعد تشكل مصدر قلق كبير. كانت اختياراته للفريق متسقة إلى حد كبير في طريقه إلى أول وأوحد لقب لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عام 2023، حيث أثمرت عن نتائج رائعة بعد أن تفوق الفريق على ريال مدريد وبايرن ميونيخ قبل أن يتغلب على إنتر ميلان في النهائي.