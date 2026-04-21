"تجاوز الحدود وهل عليّ أن أعتذر لأنه تركني أعيش؟".. روديجر بمرمى النيران في ريال مدريد!

وقع الحادث في أوائل مارس خلال مباراة ريال مدريد التي خسرها 0-1 أمام خيتافي. بعد مرور أقل من 30 دقيقة، وجه المدافع الألماني ركلة بركبته إلى وجه ريكو الذي كان مستلقياً على الأرض.

أطلق ريكو صرخة عالية، لكن المباراة استمرت. ولم يتخذ الحكم أليخاندرو مونيز رويز أي إجراء ضد روديجر. كما لم يتخذ نظام الفيديو المساعد (VAR) أي إجراء، على الرغم من احتمال توجيه تهمة السلوك العنيف أو ارتكاب خطأ جسيم.

مباشرة بعد المباراة، وصف ريكو الحادثة بأنها "غير مفهومة على الإطلاق"، مضيفاً: "لو ضربني بقوة، لتركني مستلقياً على أرض الملعب. كان يريد تحطيم وجهي".