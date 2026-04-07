هل عاد نابولي إلى سباق اللقب؟ أنطونيو كونتي يتحدث عن آمال اللحاق بإنتر ميلان رغم الفوز «الاستثنائي» على ميلان الذي رفع حامل اللقب إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي

بعد صافرة النهاية، أعرب كونتي عن فخره الشديد بالطريقة التي تعامل بها فريقه مع فترة من سوء الحظ المروع بسبب الإصابات، ليظل قادراً على المنافسة في صدارة الدوري، وشدد على أن ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا يزال الهدف الأساسي لهذا الموسم.

وفي حديثه إلى DAZN، قال كونتي: "هذا يمنحنا الكثير من الحماس والثقة؛ يجب ألا ننسى أننا إذا كنا في المركز الثاني، فيجب أن نشكر اللاعبين الذين عوضوا جميع الغيابات هذا العام. إن الشيء الاستثنائي الذي فعله هذا الفريق هو أنه في وقت الغيابات العديدة، كان أي فريق آخر سيغرق. كل من كان موجودًا كان بطلًا؛ واليوم نواصل هذا المسار ونستعيد اللاعبين. لديك إمكانية الحصول على المزيد من الخيارات وإجراء التبديلات.

"كنت أمزح اليوم مع بوليتانو؛ كنت قد توقعت دخوله عندما يكون ميلان أكثر إرهاقًا. الجميع يضع نفسه تحت التصرف. أنا سعيد جدًا لماتيو، الذي سجل هدفًا. الآن تبقى 7 مباريات؛ لقد قطعنا خطوة مهمة نحو هدفنا، وهو دوري أبطال أوروبا. إذا كان هذا حق ميلان ويوفنتوس، فلا أرى سببًا يمنع أن يكون حق نابولي أيضًا. علينا البقاء في هذا المركز، مع العلم أن إنتر يستحق أن يكون الأول في الترتيب، ونحن هناك، وعلينا التفكير في أنفسنا."