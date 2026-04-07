هل عاد نابولي إلى سباق اللقب؟ أنطونيو كونتي يتحدث عن آمال اللحاق بإنتر ميلان رغم الفوز «الاستثنائي» على ميلان الذي رفع حامل اللقب إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي
بوليتانو يحسم مباراة متكافئة
في مباراة حاسمة بين الفريقين اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث في الدوري، سجل البديل ماتيو بوليتانو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بضربة رأسية من زاوية ضيقة، ليضمن ثلاث نقاط حاسمة لفريق «البارتينوبي». وكان هذا الفوز مثيرًا للإعجاب بشكل خاص نظرًا لقائمة الغائبين الطويلة في صفوف نابولي، والتي ضمت روميلو لوكاكو وديفيد نيريس، مما أجبر كونتي على الاعتماد على خط هجوم مؤقت. وبهذا النتيجة، تجاوز نابولي ميلان إلى المركز الثاني، رغم أنه لا يزال متأخراً بسبع نقاط عن إنتر المهيمن على صدارة الترتيب.
- AFP
كونتي يشيد بقدرة الفريق على الصمود
بعد صافرة النهاية، أعرب كونتي عن فخره الشديد بالطريقة التي تعامل بها فريقه مع فترة من سوء الحظ المروع بسبب الإصابات، ليظل قادراً على المنافسة في صدارة الدوري، وشدد على أن ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا يزال الهدف الأساسي لهذا الموسم.
وفي حديثه إلى DAZN، قال كونتي: "هذا يمنحنا الكثير من الحماس والثقة؛ يجب ألا ننسى أننا إذا كنا في المركز الثاني، فيجب أن نشكر اللاعبين الذين عوضوا جميع الغيابات هذا العام. إن الشيء الاستثنائي الذي فعله هذا الفريق هو أنه في وقت الغيابات العديدة، كان أي فريق آخر سيغرق. كل من كان موجودًا كان بطلًا؛ واليوم نواصل هذا المسار ونستعيد اللاعبين. لديك إمكانية الحصول على المزيد من الخيارات وإجراء التبديلات.
"كنت أمزح اليوم مع بوليتانو؛ كنت قد توقعت دخوله عندما يكون ميلان أكثر إرهاقًا. الجميع يضع نفسه تحت التصرف. أنا سعيد جدًا لماتيو، الذي سجل هدفًا. الآن تبقى 7 مباريات؛ لقد قطعنا خطوة مهمة نحو هدفنا، وهو دوري أبطال أوروبا. إذا كان هذا حق ميلان ويوفنتوس، فلا أرى سببًا يمنع أن يكون حق نابولي أيضًا. علينا البقاء في هذا المركز، مع العلم أن إنتر يستحق أن يكون الأول في الترتيب، ونحن هناك، وعلينا التفكير في أنفسنا."
الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي
اكتسب نابولي سمعة طيبة بفضل صموده تحت قيادة كونتي، حيث سجل 27 انتصارًا بفارق هدف واحد منذ بداية الموسم الماضي - وهو رقم يفوق أي فريق آخر في الدوري الإيطالي. وعلى الرغم من الزخم الذي اكتسبه الفريق بفوزه على منافس مباشر، لا يزال كونتي حذرًا بشأن احتمالات السعي المتأخر للفوز باللقب، مشيرًا إلى أن إنتر سيتعين عليه أن يتعثر بشكل كبير حتى تعود المنافسة مفتوحة حقًا.
وفي معرض حديثه عن معركة اللقب، أضاف كونتي: "في لحظة الفرح هذه، لأننا عدنا إلى المركز الثاني، أود أن أشكر أولئك الذين استجابوا في لحظة مأساوية كان من الممكن أن تنتهي بشكل سيئ. اليوم نستعيد قليلاً من الجميع. الأمر لا يتعلق بالإيمان بذلك: علينا أن نكون واقعيين للغاية وأن نعلم أنه لا يجب علينا أبداً ارتكاب أخطاء، وأن نأمل أن يرتكب من أمامنا أخطاء، وليس مرة واحدة فقط.
"بالنظر إلى ما يفعله إنتر، أرى أن الأمر صعب. يجب أن نتحلى بالفخر لنبقي قدمنا على دواسة السرعة وندافع عن لقب الدوري حتى النهاية. فزنا بكأس السوبر ونحن في المركز الثاني: يجب أن نستمر على هذا النحو، مع العلم أن دوري أبطال أوروبا لم يتم التغلب عليه بعد وأنه مهم بالنظر إلى الفوائد التي يجلبها".
السباق النهائي
يواجه نابولي مرحلة حاسمة في آخر سبع مباريات له أمام فرق مثل لاتسيو وكومو وبولونيا، في محاولة لترسيخ مركزه الثاني في الترتيب أمام المطاردين. وبينما يسعى رجال كونتي إلى إنهاء الموسم دون أي هزيمة حتى شهر مايو، فإنهم لا يزالون يعتمدون على خسارة متصدر الدوري إنتر لنقاط حتى يبقوا على آمالهم الضئيلة في الفوز باللقب.