هل سيُقال ليام روزينيور بالفعل؟! مجلس إدارة تشيلسي لديه «مخاوف جدية» بشأن مدرب «البلوز» وقد يقوم بتغيير المدرب مرة أخرى في خطوة مفاجئة
القلق يخيّم على ستامفورد بريدج
يبدو مستقبل روزينور في تشيلسي قاتماً بشكل متزايد بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية. ووفقاً لـ«سكاي سبورتس» في سويسرا، تعتقد مصادر مقربة من النادي اللندني أن التفاؤل الأولي الذي أعقب وصوله في يناير قد تلاشى، تاركاً وراءه قلقاً عميقاً في غرفة مجلس الإدارة. يبدو أن مجلس الإدارة يتساءل عما إذا كان المدرب البالغ من العمر 41 عامًا يتمتع بالبراعة التكتيكية اللازمة لقيادة المشروع الرياضي على المدى الطويل، على الرغم من منحه عقدًا يمتد حتى عام 2032. مع تراجع الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهته معركة صعبة في أوروبا، يبدو أن مالكي "البلوز" قد استأنفوا بالفعل البحث عن مدرب جديد.
تزايد الشكوك داخل الهرم الإداري
على الرغم من عدم صدور أي بيان رسمي من النادي، تشير التوقعات الداخلية إلى وجود انقسام حول مستقبل المدرب. وتشير التقارير إلى أن العديد من صانعي القرار الرئيسيين يعتقدون أن روزينيور قد لا يكون على مقاعد البدلاء بحلول بداية الموسم المقبل. وتزداد حدة هذه الضغوط الداخلية بسبب الإحباط الصريح الذي يعبر عنه المشجعون، الذين بدأوا يملون من التغيير المستمر للمدربين. تركز "المخاوف الجادة" التي أشار إليها المطلعون على شؤون النادي في تقرير قناة سكاي سبورتس على ما يُنظر إليه على أنه عدم إحراز تقدم في أسلوب اللعب، وعجز الفريق عن تحقيق نتائج إيجابية أمام منافسيه المباشرين في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
هل من المحتمل أن يعود إلى فرنسا؟
وإذا ما قرر تشيلسي المضي قدماً في إجراء عملية إقالة أخرى، فمن غير المرجح أن يظل روزينيور عاطلاً عن العمل لفترة طويلة. فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها في لندن، لا تزال سمعته تتمتع بمكانة مرموقة في القارة الأوروبية، ولا سيما في الدوري الفرنسي. وقد أشاد المراقبون الكرويون الفرنسيون مراراً وتكراراً بمنهجيته التدريبية ومهاراته في إدارة اللاعبين، والتي حظيت بتقدير كبير خلال مناصبه السابقة. ومن جانبه، لا يزال روزينيور ملتزماً علناً بأهدافه المباشرة في تشيلسي، ويبقى أن نرى ما يخبئه المستقبل.
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للمشروع
قد يمثل جدول المباريات القادم اختبارًا حاسمًا لروزينيور. يواجه تشيلسي مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، وهي مباراة ستحدد مصير الموسم، حيث يتعين عليه تعويض فارق أهداف كبير لتجنب الخروج المبكر من المسابقة الأوروبية. أما على الصعيد المحلي، فقد تحدد سلسلة المباريات الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق المتنافسة على المراكز الأربعة الأولى ما إذا كان مجلس الإدارة سيبقي على المدرب الحالي أم سيختار إجراء تغيير مفاجئ آخر قبل فترة التوقف الدولية، خاصة وأن روزينيور لم يحل محل إنزو ماريسكا إلا في شهر يناير.
