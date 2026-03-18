هل سيودع النمسا بعد كأس العالم؟ يبدو أن رالف رانجنيك يفكر في العودة بشكل مذهل

يريد رالف رانجنيك أن يحدث ضجة كبيرة مع المنتخب النمساوي في كأس العالم. أما ما سيحدث بعد البطولة، فهذا أمر لم يتحدد بعد.

يبدو أن مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجنيك يفكر في العودة إلى الدوري الألماني. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «سبورت بيلد».

  • وبناءً على ذلك، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كان رانجنيك سيجدد عقده كمدرب للاتحاد النمساوي لكرة القدم، الذي ينتهي بعد كأس العالم 2026، أم أنه سيقبل تحديًا آخر. ويُذكر أن الاتحاد النمساوي لكرة القدم قد قدم عرضًا لرانجنيك لتجديد عقده، لكن المدرب البالغ من العمر 67 عامًا لا يريد اتخاذ قراره إلا بعد المباريات الدولية المقبلة في نهاية مارس.

    ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن تولي رانجنيك منصبًا جديدًا كمدرب لنادٍ ما أمر مستبعد إلى حد كبير. لكن العودة إلى الدوري الألماني أو العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدير رياضي يُعتبر خيارًا جادًا بالنسبة للألماني. ولم يتم ذكر الأندية التي قد ينضم إليها رانجنيك في المستقبل.

    قاد رالف رانجنيك منتخب النمسا إلى التأهل لبطولتين كبيرتين على التوالي

    وقد درب رانجنيك في الدوري الألماني فرقًا مثل في إف بي شتوتغارت، وهانوفر 96، وشالكه 04، وتي إس جي هوفنهايم، وآر بي لايبزيغ. كما شغل منصب المدير الرياضي في نادي لايبزيغ من عام 2012 حتى عام 2019، ثم عمل لمدة عام آخر كمدير رياضي عالمي في مجموعة ريد بول. كانت آخر وظيفة لرانجنيك كمدرب للنادي هي في مانشستر يونايتد، حيث درب الفريق من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022.

    بعد ذلك مباشرة، انتقل رانجنيك إلى الاتحاد النمساوي لكرة القدم (ÖFB) وأصبح مدربًا للمنتخب النمساوي. قاد المنتخب النمساوي إلى بطولة أمم أوروبا 2024 ووصل إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة المجموعات، لكنه خسر بعد ذلك أمام تركيا بنتيجة 1-2. كان النجاح الكبير التالي هو التأهل الناجح إلى كأس العالم 2026 كمتصدر للمجموعة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها النمسا في كأس العالم منذ عام 1998.

    في مجموعة تضم الأرجنتين والجزائر والأردن، يعد الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الهدف الأدنى للنمسا. في نهاية مارس، من المقرر أن يخوض فريق رانجنيك مباريات ودية ضد غانا وكوريا الجنوبية، ثم يخوض مباراة ودية أخرى ضد تونس في بداية يونيو. تبدأ بطولة كأس العالم للمنتخب النمساوي في 16 يونيو بمباراة الافتتاح ضد الأردن.

  • نظرة عامة على مسيرة رالف رانجنيك كمدرب ومسؤول


    الفترة

    الوظيفة

    النادي

    1983 - 1985

    مدرب لاعب

    فيكتوريا باكنانغ

    1985 - 1987

    مدرب

    ف.ب. شتوتغارت الثاني

    1987 - 1988

    مدرب لاعب

    TSV ليبولدسفايلر

    1988 - 1990

    مدرب

    SC Korb

    1990 - 1992

    مدرب

    ف.ب. شتوتغارت تحت 19 سنة

    1992 - 1994

    منسق رياضي

    ف.ب. شتوتغارت للشباب

    يوليو 1995 - ديسمبر 1996

    مدرب

    نادي SSV Reutlingen

    يناير 1997 - مارس 1999

    مدرب

    SSV أولم

    مايو 1999 - فبراير 2001

    مدرب

    VfB شتوتغارت

    يوليو 2001 - مارس 2004

    مدرب

    هانوفر 96

    سبتمبر 2004 - ديسمبر 2005

    مدرب

    شالكه 04

    يوليو 2006 - يناير 2011

    مدرب

    TSG هوفنهايم

    مارس - سبتمبر 2011

    مدرب

    شالكه 04

    2012 - 2015

    مدير رياضي

    RB سالزبورغ

    2012 - 2019

    مدير رياضي

    RB لايبزيغ

    2015 - 2016

    مدرب

    RB لايبزيغ

    2018 - 2019

    مدرب

    RB لايبزيغ

    2019 - 2020

    مدير الرياضة العالمي

    RB لايبزيغ / RB نيويورك / RB براغانتينو

    يوليو - نوفمبر 2021

    المدير التنفيذي لكرة القدم الاحترافية

    لوك موسكو

    ديسمبر 2021 - مايو 2022

    مدرب

    مانشستر يونايتد

    منذ يونيو 2022

    مدرب

    النمسا


