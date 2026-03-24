هناك ضجة كبيرة على المحور بين ستراسبورغ ولندن. في هذه الفترة التي تشهد بلا شك ازدهاراً كبيراً للنادي الفرنسي، بفضل ملكية «بلو كو» التي تمتلك أيضاً نادي تشيلسي، بدأ فخر جماهير ستراسبورغ، أحد المرشحين للفوز بدوري المؤتمرات هذا العام، في الظهور بقوة. كل هذا بدأ بقرار البلوز بتعيين مدرب الفريق التابع، ليام روزينيور، بشكل مفاجئ، عند رحيل إنزو ماريسكا، وهو قرار أثار غضب العديد من المشجعين، الذين لم يكونوا متحمسين لإدراكهم أنهم مجرد نوع من "مستودع" للنادي الأم. لكن هذه العلاقة قد تمتد قريبًا إلى نادٍ ثالث، وليس أي نادٍ.
هل سينضم ريفر بليت إلى عالم تشيلسي؟ كندري بايز هو الرائد، في صفقة ثلاثية مع ستراسبورغ. وسيحتج المشجعون الفرنسيون في لندن
الهجوم على ريفر بليت
يبدو أن انتقال النجم الإكوادوري الصاعد كندري بايز - الذي يملك حقوقه تشيلسي بالطبع - من ستراسبورغ إلى ريفر بليت للموسم الرياضي 2026 في الأرجنتين (تُقام البطولات في أمريكا الجنوبية وفقًا للتقويم الميلادي) قد يشكل نقطة انطلاق لاتفاق بين «البلوكو» و«المليوناريوس»: ستتبادل شركات تود بوهلي العملاقة أفضل اللاعبين الشباب، مما يخلق مسارين تفضيليين نحو لندن.
وبهذه الطريقة، سيتمكنون من بوينس آيرس من إبلاغ تشيلسي بالعروض المقدمة لأفضل المواهب المتاحة، وسيتمكن البلوز من مطابقتها وضمان أفضل التعزيزات. أو "إيقافهم" في ستراسبورغ إذا بدا الانتقال إلى نادٍ كبير صعبًا للغاية في البداية. أما من يحتاج إلى اللعب أكثر، كما حدث في الماضي القريب مع أندريه سانتوس وأنسيلمينو وباركو على سبيل المثال لا الحصر، فيمكنه الانتقال على سبيل الإعارة إلى مونومنتال بالإضافة إلى فرنسا. المشكلة؟ المشجعون.
تتصاعد الاحتجاجات
يؤكدون من الأرجنتين أن جماهير ريفر بونيفادو مستعدة للمقاومة حتى النهاية. ففي الواقع، أن يصبح النادي الأكثر شهرة في البلاد فرعاً لنادٍ إنجليزي بعد كل ما حدث بشأن جزر فوكلاند/مالفيناس في القرن الماضي... وفي فرنسا، لا يقلون عنهم: فقد أُعلن بالفعل عن مسيرة احتجاجية إلى مقر تشيلسي من قبل مشجعي ستراسبورغ في 18 أبريل، قبل المباراة ضد مانشستر يونايتد. كما انضم بعض مشجعي البلوز إلى هذه المسيرة. رفض قاطع للملكية المشتركة: هل سيكون ذلك كافياً؟