هل سينضم بطل كأس العالم إلى توتنهام؟! توتنهام "يتواصل" مع مدافع أسطوري من الدوري الإيطالي في إطار جهوده لتشكيل الجهاز الفني لروبرتو دي زيربي
توتنهام يتواصل مع المدافع الأسطوري
وافق دي زيربي على تولي المهمة الجسيمة المتمثلة في إنقاذ النادي من الهبوط المفاجئ هذا الموسم، عقب الإقالة الأخيرة للمدرب المؤقت إيغور تودور. ولم يتبق أمام توتنهام سوى سبع مباريات لضمان بقائه في الدوري الممتاز. ولتعزيز طاقمه الفني، سارع المدرب السابق لفريق برايتون إلى الاتصال بنستا. وتفيد صحيفة توتوسبورت أن اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا يدرس حاليًا العرض المقدم له ليصبح مساعدًا في شمال لندن، في ما سيكون أول تجربة تدريبية له في كرة القدم الإنجليزية والثانية فقط التي يعمل فيها خارج وطنه.
تفاصيل عرض التدريب
يُنظر إلى الدور المقترح للمدافع السابق على أنه حاسم بالنسبة لفريق يعاني بشدة في خط الدفاع. ولم يعمل نستا حتى الآن في مسيرته سوى كمدرب رئيسي، حيث تولى تدريب فرق في الولايات المتحدة وإيطاليا. وسيشكل توليه منصبًا ثانويًا تحولًا كبيرًا، لكن جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز قوية للغاية. يعول المسؤولون في النادي على براعته الدفاعية وعقليته النخبوية لقيادة الفريق إلى بر الأمان. إذا قبل منصب المساعد، فسوف يجلب معه الخبرة المطلوبة لتقوية خط دفاع يعاني من ضعف شديد.
نبذة عن الثنائي الإيطالي
قبل انتقاله إلى مجال التدريب، كان هذا المدافع الأسطوري قد حصد لقبين في دوري أبطال أوروبا وفاز بكأس العالم 2006 في إنجاز تاريخي. ومع ذلك، كانت مسيرته التدريبية الأخيرة محبطة للغاية. فقد أقاله نادي مونزا في ديسمبر الماضي قبل أن يعاد تعيينه بعد سبعة أسابيع فقط، لكنه فشل في النهاية في منع هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز العشرين. في غضون ذلك، ظل دي زيربي عاطلاً عن العمل منذ مغادرته مارسيليا في فبراير الماضي عقب خلاف مع مجلس الإدارة. وقد يوفر التعاون بينهما فرصة مثالية لكلا الرجلين لإحياء مسيرتيهما في أكثر الدوريات كرة القدم تطلباً في العالم.
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
تتمثل الأولوية المباشرة للطاقم الفني الجديد في رحلة صعبة خارج أرضه لمواجهة سندرلاند في ملعب «ستاديوم أوف لايت» نهاية الأسبوع المقبل. ولن يتولى المدرب المعين حديثًا قيادة الفريق على أرضه حتى 18 أبريل، عندما يستضيف الفريق ناديه السابق، برايتون. ويحتل توتنهام حاليًا المركز السابع عشر في الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.