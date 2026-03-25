هل سينضم براندت إلى الدوري الإيطالي؟ روما تحاول: تكاليف الصفقة وإمكانية إتمامها دون مقابل

وفي محاولة لتخفيف حدة التوترات داخل النادي، قررت إدارة «الجيالوروسي» التحرك مبكراً في سوق الانتقالات، وتدرس حالياً إمكانية التعاقد مع اللاعب الذي سيصبح حراً في غضون بضعة أسابيع. ويُقال إن روما قد أجرت بالفعل أول اتصالات مع الوكلاء المحيطين باللاعب، لاستكشاف جدوى الصفقة. ويقال إن وكيل أعماله في إيطاليا، فرانشيسكو راندازو، أطلع المدير الرياضي ماسارا عدة مرات على الوضع التعاقدي للاعب المولود عام 1996، الذي قرر عدم تجديد عقده مع دورتموند وأبدى استعداده للانتقال إلى إيطاليا. يعتبر روما وجهة مرغوبة بالنسبة له، كما أنه يرغب في العمل مع جاسبيريني، وهو مدرب وبيئة فنية يمكن أن تبرز ميزاته. لكن يوفنتوس وكومو في إيطاليا لا يزالان يراقبان الوضع عن كثب.