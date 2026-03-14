هل سينضم إلى أرسنال أم مانشستر سيتي؟ وكيل أعمال ساندرو تونالي يقول إن الارتباط بعملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز كان «هدف» نجم نيوكاسل
خطوة استراتيجية نحو النخبة
انضم تونالي إلى نيوكاسل قادمًا من ميلان في يوليو 2023، مقابل مبلغ يقدر بـ70 مليون يورو بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك أغلى لاعب إيطالي في التاريخ. وفي معرض حديثه عن هذه الصفقة التي حطمت الأرقام القياسية في مقابلة مع موقع «كالسيو إي فينانزا»، أوضح ريزو أن الدعم المالي الهائل الذي يتمتع به نيوكاسل وجاذبية اللعب في دوري أعلى مستوى كانا الدافعين الرئيسيين وراء هذه الخطوة. وقد صُممت الصفقة بهدف تحويل تونالي إلى نجم عالمي. قال ريزو: "تمت الصفقة لأن ناديًا مثل نيوكاسل... الذي يمتلك موارد مالية غير محدودة، قرر الاستثمار في ساندرو. فكرنا في فكرة أن يلعب اللاعب في دوري أعلى مستوى".
وهو يعتقد أن هذا المسار قد نجح، حيث يرتبط تونالي الآن بأندية متنافسة على اللقب مثل أرسنال ومانشستر سيتي. أ. "بالضبط، كان هذا هو الهدف منذ اللحظة التي ذهب فيها إلى إنجلترا: محاولة جعله لاعباً نجماً. أعتقد أنه لاعب كرة القدم الإيطالي الذي يتمتع بأحد أعلى القيم
في العالم"، قال عن شائعات الانتقال.
التعامل مع حظر المراهنات
تحولت المحادثة إلى الحديث عن الإيقاف الذي فُرض على لاعب خط الوسط لمدة 10 أشهر في أكتوبر 2023 بسبب مخالفته لقوانين المراهنات الإيطالية، بما في ذلك المراهنة على مباريات نادي ميلان. ونفى ريزو أي معرفة مسبقة بهذه القضية، مؤكدًا: "لا، على الإطلاق، لأننا لو كنا نعلم لكان من الضروري أن نتدخل". وعلى الرغم من هذه النكسة، أكد ريزو أن الانتقال إلى إنجلترا كان "خيارًا ناجحًا" نظرًا للدعم الذي قدمه له النادي والمشجعون خلال فترة الإيقاف، مما ساعده على الظهور بشخصية مختلفة.
المرونة النفسية ومكانة «البطل»
سلط ريزو الضوء على الفارق الشاسع بين الاستقبال الذي حظي به تونالي في إنجلترا مقارنة بإيطاليا. وأشاد بجماهير نيوكاسل لدعمهم الثابت، مشيرًا إلى أن تونالي غالبًا ما كان يحظى بتصفيق حار رغم عدم قدرته على اللعب. "في إنجلترا، العقلية مختلفة... نحن نتحدث عن شاب ارتكب خطأً، ولاحظ المشجعون ذلك، لكنه حصل على العفو. الآن، تغير ساندرو تمامًا"، كما أشار. بالنسبة لريزو، تونالي هو "بطل، خاصة على الصعيد الإنساني"، أظهر إمكاناته الحقيقية من خلال رد فعله الصحيح تجاه الصعوبات الهائلة.
هل ستؤدي بطولة كأس العالم إلى انتقالات صيفية؟
وبالنظر إلى المستقبل، تظل احتمالية انضمام تونالي إلى النخبة المطلقة في الدوري الإنجليزي الممتاز احتمالية كبيرة، لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم. ويعتقد ريزو أن قيمة تونالي تُعد من بين أعلى القيم بين اللاعبين الإيطاليين على مستوى العالم. وعندما سُئل عما إذا كان الأداء المتميز في كأس العالم سيؤدي إلى انتقاله إلى مانشستر سيتي أو أرسنال، قال ريزو مازحًا: «لا أعرف (يضحك)، لكن هذا محتمل جدًا. الجميع ينتظر كأس العالم... كل شيء يبدأ بعد كأس العالم."
