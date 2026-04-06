هل سيلعب هاري كين ضد ريال مدريد؟ آخر المستجدات المهمة بشأن الإصابة، بينما ينتظر بايرن ميونيخ بفارغ الصبر معرفة مدى جاهزية مهاجمه النجم للمباراة في دوري أبطال أوروبا
سباق مع الزمن لهداف بايرن
كان هذا المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا بمثابة مفاجأة سارة للعملاق الألماني، حيث سجل 48 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 40 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن مشاركته في الرحلة إلى مدريد لا تزال محل شك بعد أن غاب عن فوز بايرن 3-2 على فرايبورغ في نهاية الأسبوع. وقد تعرض كين لإصابة في كاحله خلال فترة التوقف الدولية مع منتخب إنجلترا.
عودة اللاعبين إلى التدريبات تبعث الأمل
ومع ذلك، تلقى فينسنت كومباني دفعة معنوية قوية يوم الاثنين، حيث أفادت قناة "سكاي ألمانيا" أن كين تمكن من المشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق. كما أعطى المدير الرياضي ماكس إيبرل بصيصًا من الأمل عقب مباريات الدوري التي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: "يعمل أخصائيو العلاج الطبيعي على حالته. إنه موجود باستمرار في الملعب ويتلقى العلاج. ونحن على ثقة من أن الأمور ستسير على ما يرام".
على الرغم من هذه المستجدات المشجعة، لا تزال طبيعة إصابة كين محاطة بالغموض، مما أدى إلى تكهنات بأن العملاق البافاري قد يكون يلعب لعبة بوكر ذكية مع منافسه الإسباني. ومع ذلك، أكد بايرن الآن أن كين سيكون ضمن التشكيلة المسافرة لمواجهة مدريد في البرنابيو.
ثقة راسخة في التميمة
داخل غرفة الملابس، الثقة في قدرة كين على التحمل مطلقة، حيث بدد زميله جوشوا كيميش أي مخاوف بشأن غيابه عن مباراة مدريد، مؤكداً: «سيلعب هناك حتى لو كان على كرسي متحرك. أتوقع أن يكون جاهزاً وعلى أرض الملعب يوم الثلاثاء». ويشارك المدرب كومباني هذه الثقة الراسخة، حيث أشار إلى أن «حدسه يقول إنه سيكون جاهزاً».
يدير كومباني فريقه بدقة متناهية لضمان أقصى درجات النشاط البدني استعداداً للرحلة إلى العاصمة الإسبانية. وللتخفيف من أي مخاطر إصابة إضافية قبل مواجهة حامل اللقب الأوروبي، أعطى المدرب البلجيكي راحة لعدد من اللاعبين الأساسيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، واكتفى بإشراك نجوم مثل جمال موسيالا وألفونسو ديفيز لفترات قصيرة كبدلاء.
المعركة النفسية قبل مباراة البرنابيو
يتوجه بايرن ميونيخ إلى مدريد مدفوعًا بزخم فوزه الدرامي في الدوري الألماني، في حين عانى ريال مدريد من انتكاسة مخيبة للآمال في الدوري الإسباني أمام مايوركا. وسيشكل وجود كين على أرض الملعب دفعة معنوية قوية للزوار، كما سيضعه في مواجهة نظيره في ريال مدريد كيليان مبابي. ومن المرجح أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان كين سيبدأ المباراة أساسيًا أم سيبدأ على مقاعد البدلاء قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة. مع قيام قائد منتخب إنجلترا بالتدريب بشكل فردي طوال فترة عيد الفصح لاستعادة لياقته البدنية الكاملة، يعمل الفريق الطبي لبايرن على مدار الساعة لضمان قدرته على قيادة الهجوم في ما يمكن اعتباره أهم مباراة للنادي هذا الموسم حتى الآن.