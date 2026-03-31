هل سيلعب ليونيل ميسي ضد زامبيا؟ مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني يقدم آخر المستجدات قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي وهو على وشك البكاء
عودة ميسي وسط أنباء قاتمة بشأن إصابته
أكد سكالوني رسمياً أن ميسي سيقود منتخب الأرجنتين في المباراة الودية المقبلة ضد زامبيا. وبعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني خلال الفوز الصعب 2-1 على موريتانيا، يستعد القائد لخوض أول مباراة له كأساسي خلال فترة المباريات الدولية لشهر مارس. وفي حين يتركز الاهتمام الكروي على ميسي، هزت المعسكر إصابة مدمرة تعرض لها المهاجم جواكين بانيشيلي البالغ من العمر 23 عاماً. نجم ستراسبورغ، الذي سجل 16 هدفاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال التدريبات يوم الخميس. يمثل هذا ضربة قوية للمنتخب الأرجنتيني، حيث كان بانيشيلي قد أثبت نفسه كبديل رئيسي في مركز رقم 9 إلى جانب جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز في كأس العالم.
تحذير سكالوني بشأن تشكيلة الفريق
تحدث مدرب الأرجنتين بصراحة عن التضحيات المهنية التي يتطلبها اختيار تشكيلة جاهزة للبطولة، مؤكدًا أن مكان أي لاعب في التشكيلة ليس مضمونًا بناءً على السمعة وحدها. واستخدم سكالوني الأداء الباهت أمام موريتانيا كمقياس للمعايير العالية التي يتوقعها قبل تحديد القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.
وفيما يتعلق بالتشكيلة وميسي، صرح سكالوني: "نعم، أعتقد أنه سيبدأ من البداية غدًا [ضد زامبيا]. بالنسبة لقائمة الـ26 لاعبًا، أعتقد أننا تجاوزنا النسبة المئوية. علينا أن نبدأ الآن في استبعاد الخيارات بناءً على الأداء. ليس هناك خيار آخر. المباراة التي أقيمت الليلة الماضية كان من الممكن أن تكون بمثابة إنذار؛ إنها أمور يبدأ المدرب في النظر إليها، وسنتخذ القرار لاحقًا. سنفكر في مصلحة الفريق وسنتخذ قراراتنا بناءً على ذلك. أود أن أقول إن القائمة واضحة تمامًا بالنسبة لي، ولكن إذا لم تكن الأداءات كافية، فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم نقتنع باللاعبين الذين سنختارهم للقيام بأفضل عمل ممكن".
وأضاف سكالوني بشأن الشكوك حول مشاركة ميسي في البطولة العالمية: "الشيء المهم هو أن يأتي ويستمتع بها. أن يستمتع بوجوده في كأس العالم، التي من الناحية النظرية ستكون الأخيرة، لكنني لا أجرؤ على قول أي شيء، سوى أنه يستمتع بها. أعتقد أنه ليس الأرجنتينيون وحدهم من يريدون رؤيته، بل الجميع يريدون رؤيته. يريدون رؤيته يتدرب، ويريدون رؤيته يلعب، وهذا ما نتمناه جميعًا."
نهاية مؤثرة للمؤتمر الصحفي
اتخذ المؤتمر الصحفي منحىً حزينًا عندما سُئل سكالوني عن النكسة التي تعرض لها بانيشيلي. وكشف المدرب أن المهاجم قد زار ملعب التدريب فور تلقيه التشخيص، وهي لفتة أثرت في جميع أعضاء الجهاز الفني. وفي النهاية، غلبت المشاعر سكالوني لدرجة لم يعد قادرًا على الاستمرار، فأنهى الجلسة فجأةً وهو يتحدث عن شخصية المهاجم الشاب وقسوة غيابه عن كأس العالم.
وفي معرض حديثه عن روح المهاجم، قال سكالوني: "الأمر صعب للغاية... لقد تحدثنا معه. حتى أنه تكبد عناء الحضور إلى ملعب التدريب بعد أن أبلغوه بالنتيجة. كان بإمكانه البقاء في الفندق بهدوء، لكنه جاء إلى هنا وطلب التحدث معنا. كان الأمر مؤثراً للغاية، وكل ما قاله كان صحيحاً تماماً - فهو لا يستحق ذلك.
"سأقولها مرة أخرى: لم يستحق هذا - لا أحد يستحقه، لكنه يستحقه بشكل خاص. إنه مجتهد؛ كان يستحق ذلك. هذا ما أخبرته به: سيحصل على فرصة أخرى. هكذا هي الأمور؛ لقد حصل على فرصة بالفعل. وبصراحة، إنه شخص يلهم الآخرين؛ كان يتدرب بشكل جيد للغاية وهذا أمر مؤسف... حسناً، انتهيت من الكلام."
الطريق إلى كانساس سيتي
بعد مباراة زامبيا، سيقضي سكالوني الأسابيع المقبلة في إعادة النظر في خياراته لملء الفراغ الذي خلفه بانيشيلي قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد الجزائر في 16 يونيو. ومع اقتراب مواعيد المباريات ضد النمسا والأردن في المجموعة J، يتعين على الجهاز الفني الآن إعطاء الأولوية للياقة البدنية لنواة الفريق من اللاعبين المخضرمين لضمان وصول حامل اللقب إلى أمريكا الشمالية في ذروة مستواه.