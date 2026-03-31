هل سيلعب ليونيل ميسي ضد زامبيا؟ مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني يقدم آخر المستجدات قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي وهو على وشك البكاء

تحدث مدرب الأرجنتين بصراحة عن التضحيات المهنية التي يتطلبها اختيار تشكيلة جاهزة للبطولة، مؤكدًا أن مكان أي لاعب في التشكيلة ليس مضمونًا بناءً على السمعة وحدها. واستخدم سكالوني الأداء الباهت أمام موريتانيا كمقياس للمعايير العالية التي يتوقعها قبل تحديد القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.

وفيما يتعلق بالتشكيلة وميسي، صرح سكالوني: "نعم، أعتقد أنه سيبدأ من البداية غدًا [ضد زامبيا]. بالنسبة لقائمة الـ26 لاعبًا، أعتقد أننا تجاوزنا النسبة المئوية. علينا أن نبدأ الآن في استبعاد الخيارات بناءً على الأداء. ليس هناك خيار آخر. المباراة التي أقيمت الليلة الماضية كان من الممكن أن تكون بمثابة إنذار؛ إنها أمور يبدأ المدرب في النظر إليها، وسنتخذ القرار لاحقًا. سنفكر في مصلحة الفريق وسنتخذ قراراتنا بناءً على ذلك. أود أن أقول إن القائمة واضحة تمامًا بالنسبة لي، ولكن إذا لم تكن الأداءات كافية، فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم نقتنع باللاعبين الذين سنختارهم للقيام بأفضل عمل ممكن".

وأضاف سكالوني بشأن الشكوك حول مشاركة ميسي في البطولة العالمية: "الشيء المهم هو أن يأتي ويستمتع بها. أن يستمتع بوجوده في كأس العالم، التي من الناحية النظرية ستكون الأخيرة، لكنني لا أجرؤ على قول أي شيء، سوى أنه يستمتع بها. أعتقد أنه ليس الأرجنتينيون وحدهم من يريدون رؤيته، بل الجميع يريدون رؤيته. يريدون رؤيته يتدرب، ويريدون رؤيته يلعب، وهذا ما نتمناه جميعًا."



