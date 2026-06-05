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"سيلعب في هذا الفريق".. نجم فرنسا المعتزل يحدد نادي كيليان مبابي في الدوري الإنجليزي!
سجل مبابي في ريال مدريد: الأهداف ومدة العقد
في سن السابعة والعشرين، سيتعين اتخاذ قرارات سريعة نسبياً بشأن ما إذا كان مبابي يرغب في خوض تحدٍ جديد في دوري لم يسبق له أن لعب فيه من قبل. وهو مرتبط بعقد مع نادي سانتياجو برنابيو حتى صيف عام 2029.
وقد بدأت التساؤلات تدور حول ما إذا كان سيتم الالتزام بشروط العقد، على الرغم من تسجيله 86 هدفًا في 103 مباراة مع الفريق الأبيض، مع وجود تلميحات إلى أنه يفتقر إلى الدعم الكامل من المحيطين به في العاصمة الإسبانية.
ومع ذلك، فإن مبابي هو حامل الرقم القياسي - بصفته أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان والرجل الذي سيحتل قريبًا مكانة مماثلة في المنتخب الفرنسي - وهو ما سيكون موضع ترحيب في سجلات أي نادٍ على هذا الكوكب.
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ترددت أنباء عن انتقال إلى مانشستر يونايتد: هل سيلعب مبابي في الدوري الإنجليزي؟
وبالنظر إلى ذلك، وبعد أن طُرحت في الماضي احتمالية انتقاله إلى آرسنال - وهو ما سيسمح له بأن يحذو حذو مواطنه الأسطوري تييري هنري - فهل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي؟
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرى أن مبابي سيقوم بمثل هذه الخطوة، وأين سينتهي به المطاف، قال المهاجم السابق في أولد ترافورد ساها - في مقابلة حصرية مع GOAL و Unibet World Cup odds -: "نعم، آمل ذلك حقاً. أود أن أراه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"أعتقد أنه بعد تجربته في الدوري الإسباني، قدم أداءً رائعًا. فلماذا لا ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ لأنه يعلم أنه أحد أفضل الدوريات التي يمكن أن يقدم فيها أداءً رائعًا.
"لا يوجد الكثير من الأندية التي يمكنها جذب كيليان مبابي. أعتقد أن مانشستر سيتي ربما يمتلك بالفعل أحد أفضل المهاجمين وهو إيرلينج هالاند، لذا أعتقد أن مانشستر يونايتد قد يكون وجهة جيدة لمبابي."
جائزة الحذاء الذهبي: مبابي مقابل كين في سباق هدافي كأس العالم
لقد تراجعت شؤون النادي إلى الخلفية في ذهن مبابي في الوقت الحالي. فهو، أثناء خوضه مباريات الودية التحضيرية للبطولة، مستعد لبدء مسيرة جديدة نحو المجد في كأس العالم - بعد أن حصد هذا اللقب وهو لا يزال مراهقًا في عام 2018، وسجل ثلاثية في نهائي 2022 قبل أن يتعثر أمام ليونيل ميسي والأرجنتين في ركلات الترجيح.
من المتوقع أن تحقق فرنسا نتائج جيدة مرة أخرى على الأراضي الأمريكية، بقيادة قائدها الأسطوري الذي يقود الفريق من المقدمة حرفياً. إذا اقتربت "الديوك" من الفوز باللقب مرة أخرى، فمن المتوقع أن يسجل قائدهم عدداً كبيراً من الأهداف.
وقد حصل على جائزة الحذاء الذهبي في قطر، وسيسعى إلى الفوز بها للمرة الثانية على التوالي، ليصنع التاريخ في هذه العملية باعتباره أول لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين. ومع ذلك، ستكون المنافسة شرسة على لقب هداف البطولة.
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان مبابي التغلب على مهاجم إنجلترا هاري كين - الفائز السابق بجائزة الحذاء الذهبي - في الفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة، قال ساها: "أوه، هذا سؤال صعب. أعتقد أن كيليان هو دائمًا اللاعب الرئيسي في هذا النوع من الأمور، لأنه قادر على تسجيل أهدافه بنفسه، ويمكنه تسجيل ثلاثة أهداف في نهائي كأس العالم دون أي مساعدة.
"لذا، بصراحة، أعتقد أن كيليان لا يزال هو اللاعب الرئيسي. لا يزال هاري كين بحاجة إلى هذا النوع من اللاعب رقم 10 خلفه لتوفير هذا النوع من الأهداف أو هذا النوع من الإبداع. أحيانًا لا أكون متأكدًا تمامًا من إنجلترا في البطولات، لكنك تتحدث عن شخص يمكنه تسجيل 60 هدفًا في الموسم.
"لكن في بطولة مثل كأس العالم، سيكون الشكل غريبًا للغاية، وطويلًا جدًا، ويتطلب الكثير من السفر. أعتقد أن كيليان، بالنسبة لهذا النوع من البطولات، مناسب جدًا لذلك، وسوف يفوز بجائزة الحذاء الذهبي."
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مبابي يستعد للعمل مع مورينيو في مدريد بعد كأس العالم 2026
تخوض فرنسا مباراة ودية أخيرة أمام أيرلندا الشمالية يوم الاثنين قبل أن تبدأ مشوارها في المجموعة الأولى من كأس العالم بمواجهة السنغال في 16 يونيو. ومن هناك، ستواجه العراق والنرويج في ما أُطلق عليه بالفعل اسم «مجموعة الموت».
قد ترتفع أسهم مبابي أكثر في الأسابيع المقبلة. يبدو أنه سيعمل مع جوزيه مورينيو على مستوى الأندية في الموسم المقبل، حيث يعود "الاسبيشال وان" إلى مدريد لولاية ثانية كمدرب رئيسي.