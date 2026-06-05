"سيلعب في هذا الفريق".. نجم فرنسا المعتزل يحدد نادي كيليان مبابي في الدوري الإنجليزي!

لقد تراجعت شؤون النادي إلى الخلفية في ذهن مبابي في الوقت الحالي. فهو، أثناء خوضه مباريات الودية التحضيرية للبطولة، مستعد لبدء مسيرة جديدة نحو المجد في كأس العالم - بعد أن حصد هذا اللقب وهو لا يزال مراهقًا في عام 2018، وسجل ثلاثية في نهائي 2022 قبل أن يتعثر أمام ليونيل ميسي والأرجنتين في ركلات الترجيح.

من المتوقع أن تحقق فرنسا نتائج جيدة مرة أخرى على الأراضي الأمريكية، بقيادة قائدها الأسطوري الذي يقود الفريق من المقدمة حرفياً. إذا اقتربت "الديوك" من الفوز باللقب مرة أخرى، فمن المتوقع أن يسجل قائدهم عدداً كبيراً من الأهداف.

وقد حصل على جائزة الحذاء الذهبي في قطر، وسيسعى إلى الفوز بها للمرة الثانية على التوالي، ليصنع التاريخ في هذه العملية باعتباره أول لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين. ومع ذلك، ستكون المنافسة شرسة على لقب هداف البطولة.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان مبابي التغلب على مهاجم إنجلترا هاري كين - الفائز السابق بجائزة الحذاء الذهبي - في الفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة، قال ساها: "أوه، هذا سؤال صعب. أعتقد أن كيليان هو دائمًا اللاعب الرئيسي في هذا النوع من الأمور، لأنه قادر على تسجيل أهدافه بنفسه، ويمكنه تسجيل ثلاثة أهداف في نهائي كأس العالم دون أي مساعدة.

"لذا، بصراحة، أعتقد أن كيليان لا يزال هو اللاعب الرئيسي. لا يزال هاري كين بحاجة إلى هذا النوع من اللاعب رقم 10 خلفه لتوفير هذا النوع من الأهداف أو هذا النوع من الإبداع. أحيانًا لا أكون متأكدًا تمامًا من إنجلترا في البطولات، لكنك تتحدث عن شخص يمكنه تسجيل 60 هدفًا في الموسم.

"لكن في بطولة مثل كأس العالم، سيكون الشكل غريبًا للغاية، وطويلًا جدًا، ويتطلب الكثير من السفر. أعتقد أن كيليان، بالنسبة لهذا النوع من البطولات، مناسب جدًا لذلك، وسوف يفوز بجائزة الحذاء الذهبي."