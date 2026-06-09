هل سيكون نيمار جاهزًا لكأس العالم؟ البرازيل تصدر تحديثًا بشأن إصابته

تلقّت البرازيل دفعة معنوية بعد أن أظهر الفحص الأخير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له نيمار تقدماً إيجابياً في تعافيه من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في ربلة ساقه اليمنى. وكان اللاعب قد تعرض لهذه الإصابة في 17 مايو أثناء مشاركته مع فريق سانتوس. وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الفحص أسفر عن نتائج مشجعة، مشيراً إلى أن المهاجم يسير على الطريق الصحيح في برنامج إعادة تأهيله. ويعتقد الطاقم الطبي أن تعافيه يسير وفق الجدول الزمني المتوقع.

على الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، لا يُتوقع أن تستعجل البرازيل عودة نيمار إلى الملاعب. ويبقى التركيز منصبًا على إكمال تعافيه وإعداده البدني قبل عودته إلى كرة القدم التنافسية.