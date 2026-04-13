لم يكشف جوارديولا عن الكثير فيما يتعلق بخططه المستقبلية. وقد ترددت أنباء عن احتمال انتقاله إلى مجال التدريب على المستوى الدولي، حيث يستلهم من منافسه السابق في ليفربول يورغن كلوب، ويحرر نفسه من الضغوط التي ينطوي عليها تدريب الأندية.

وعندما سُئل أكثر عن ما سيحدث من الآن فصاعدًا، وعما إذا كانت علاقاته مع مانشستر سيتي ستنتهي في عام 2026، أضاف باري - الذي قضى خمس سنوات مع "البلوز" بين عامي 2009 و2014، وساعدهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في موسم 2011-2012 - قائلاً: "أعتقد شخصيًا أن بيب إذا قرر أن وقته في مانشستر سيتي قد انتهى، فسوف يأخذ استراحة. أعتقد أنه فعل ذلك بشكل عام، أليس كذلك، عندما غادر فرقه؟

"سواء كانت ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لا يمكنك أبدًا أن تعرف ما ينتظرك. لا تعرف ما إذا كان قد خطط لخطوته التالية أم لا. إنه بالتأكيد يستحق أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ فيما يتعلق بأي نادٍ أو أي بلد في العالم، أنا متأكد من ذلك.

"لم أعتقد في البداية أنه سيعلن اعتزاله هذا الموسم، لأنني أعتقد أن أي مدرب يرغب في إنهاء مسيرته وهو في قمة النجاح. وفي مرحلة ما، لم يكن متأكدًا من الألقاب التي سيفوز بها هذا العام. لقد فاز بالفعل بكأس الرابطة، وهناك فرصة كبيرة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا، بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها الفريق، ولا أحد يعلم، فالدوري لا يزال قائمًا أيضًا.

"لن أتفاجأ تمامًا إذا كانت هذه هي سنته الأخيرة. لقد بذل جهدًا كبيرًا. كان الناس يتحدثون عن أنه "يقضي ثلاث أو أربع سنوات فقط في بعض الفرق ثم يأخذ استراحة". لقد قضى وقتًا أطول بكثير من ذلك في مانشستر سيتي وكان رائعًا. أنا متأكد من أن أي قرار يتخذه، سيصفق له المشجعون عند رحيله ويحترمون ما حققه."