كانت التوقعات عالية للغاية عندما انضم زيركزي إلى أولد ترافورد قادماً من بولونيا، لكن الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس بالنسبة للاعب البالغ من العمر 24 عاماً. فقد وجد المهاجم صعوبة بالغة في الحصول على فرصة للعب أساسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2026، حيث لم يشارك سوى في 28 دقيقة فقط على مدار العام حتى الآن، وكان استبعاده مؤخراً من التشكيلة الأساسية في مباراة أستون فيلا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

يقال إن عدم الاستقرار المستمر وراء الكواليس في مانشستر يونايتد أثر سلبًا على معنويات اللاعب. تشير تقارير من توتو سبورت إلى أن زيركزي يشعر "بالإحباط والحزن" بسبب وضعه الحالي في الفريق، بعد أن فشل في رؤية التحول الذي كان يتوقعه عقب التغييرات الإدارية في النادي. وقد أدى قلة وقت اللعب إلى فقدانه مكانه في المنتخب الهولندي، مما زاد من رغبته في الحصول على بداية جديدة.