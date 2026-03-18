AFP
ترجمه
هل سيغيب نجم مانشستر سيتي جون ستونز عن كأس العالم؟ نجم سابق في الدوري الإنجليزي يدعو توماس توخيل إلى استبعاد المدافع
الإصابات تهدد حلم ستونز في كأس العالم
لطالما كان ستونز حجر الزاوية في المنتخب الإنجليزي على مدى سنوات، لكن مكانه في تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم المقبلة أصبح الآن مهددًا بشكل خطير. ويعتقد أنطون فرديناند، المدافع السابق في نادي وست هام يونايتد، أن قلة مشاركات اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا والإصابات المتكررة التي يعاني منها يجب أن تستبعده من قائمة توماس توخيل النهائية المكونة من 26 لاعبًا.
لم يشارك ستونز سوى في سبع مباريات بالدوري هذا الموسم، حيث لا يزال يعاني من عدة إصابات بدنية، كان آخرها إصابة في الفخذ. وعلى الرغم من مشاركته في 87 مباراة دولية وخبرته في البطولات الكبرى، لا يزال فرديناند غير مقتنع بأن سمعته وحدها كفيلة بتأمين تذكرة سفر له إلى كأس العالم.
توشيل مدعو إلى إعطاء الأولوية للأداء
مع اقتراب موعد إغلاق توخيل لقائمة فريقه في 11 مايو، يشتد الجدل حول من سيشكل شريكًا لمارك جويهي في قلب دفاع «الأسود الثلاثة». ويدافع فرديناند عن إضفاء لمسة جديدة على خط الدفاع، مشيرًا إلى أن الأداء الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن يكون له الأسبقية على المساهمات السابقة في خدمة القميص.
وفي حديثه إلى SunSport، قال فرديناند: "أعتقد أن الثنائي الأساسي سيكون غويهي وإيزري كونسا. أعتقد أن هاري ماجواير سيكون له رأي، خاصةً بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها حالياً في فريق مزدهر ويحقق نتائج جيدة للغاية. من سيذهب غيره؟ دان بيرن لديه فرصة للعب، لكنني لا أرى ستونز يلعب. ما لم يلعب من الآن وحتى نهاية الموسم ويظهر بمستوى مقبول، وهو أمر صعب كما أعلم".
هندرسون يتفوق على ستونز في السباق على منصب القيادة
بينما يرى البعض أن خبرة ستونز ستكون حيوية داخل غرفة الملابس، يعتقد فرديناند أن هناك مرشحين أفضل لتوفير القيادة المخضرمة. وأشار إلى قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون باعتباره شخصية مخضرمة أكثر ملاءمة لمساعدة فريق توخيل خلال كأس العالم.
وأوضح فرديناند: "إذا كنت ستختار شخصًا لصفاته القيادية، فستختار شخصًا بناءً على ما قدمه في الملعب ولأنه سيكون له تأثير حقيقي على الفريق – أعتقد أنك ستختار جوردان هندرسون". "لن تختار مدافعًا. من ما تسمعه، فهو له تأثير إيجابي على الفريق. لا أقول إن ستونز ليس كذلك، لكن احتمالية مشاركته في كأس العالم ضئيلة. سأختار هندرسون ليكون القائد المخضرم بدلاً من ستونز".
ستونز يتحدث بصراحة عن أفكاره بشأن التقاعد
تأتي الدعوات إلى استبعاد ستونز في وقت اعترف فيه اللاعب نفسه بأنه وصل إلى نقطة الانهيار. فقد كشف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا العام الماضي أن مشاكل الإصابات التي عانى منها دفعته إلى مرحلة من الاكتئاب النفسي. واعترف بأن الدورة المستمرة من إعادة التأهيل التي تليها انتكاسات جديدة جعلته يشكك في مستقبله في هذه الرياضة.
وفي حديثه عن معاناته، قال ستونز: "كان الموسم الماضي صعبًا بالنسبة لي، لدرجة أنني فكرت في التوقف. لم أكن أرغب في ذلك. لقد سئمت من أن أكون محترفًا للغاية وأحاول أن أفعل كل ما في وسعي بشكل صحيح، ثم أستمر في التعثر دون أن أجد حلولاً. كان موقفًا صعبًا للغاية".
